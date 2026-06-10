Le club de rugby drômois installe un pop-up store à Marques Avenue, à Romans-sur-Isère, du 17 juin au 5 juillet.

Le Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) ouvre une boutique officielle éphémère du 17 juin au 5 juillet au sein de Marques Avenue, le centre commercial de marques d'usine de Romans-sur-Isère. Ce magasin éphémère proposera la gamme de produits dérivés du club, ses maillots officiels et des offres d'abonnement pour la saison à venir.

Pendant l'opération, le magasin appliquera 30% de réduction sur l'ensemble de la boutique et 40% les mardis et jeudis. Le club annonce des soldes sur le maillot domicile à partir du 24 juin et sur le maillot extérieur dès le 1er juillet. Pour tout achat, les clients pourront faire tourner une "roue de la chance" de 14h à 17h et repartir avec des goodies.

Cette opération vise à rapprocher le club de ses supporters. "S'il n'y a pas match le vendredi soir, la boutique c'est en ligne ou les mercredis après-midi qu'elle est ouverte, et du coup c'est moins facile pour se décider que d'être sur place", explique Juliette Legrand, responsable communication du VRDR, à Lyon Capitale. Le club dispose de deux sites : son siège à Romans-sur-Isère et le stade Pompidou à Valence, où se jouent les matchs de la saison.

Marques Avenue est un partenaire du club. "C'est aussi une ambition du club de renforcer son ancrage sur le territoire romanais à travers cette évènement", précise Juliette Legrand, qui ajoute vouloir "jouer avec nos partenariats locaux pour dans une logique de dynamise et d'attractivité sur le territoire". Il s'agit du premier "pop-up store" ouvert pas le VRDR, dont les produits sont par ailleurs distribués habituellement chez de revendeurs.

D'autre évènement sont prévus tout au long de l'opération. La mascotte de l'équipe accueillera les premiers visiteurs le jour de l'ouverture. À partir de la deuxième semaine, des jeux-concours seront organisés afin de gagner notamment un maillot dédicacé. Un passage de l'équipe est enfin prévu sur la dernière semaine du pop-up, sans date précise à ce jour.