Un appel à témoins est lancé par la police nationale.

La police nationale lance un appel à témoins suite à la disparition d'Adrien Leblanc, un jeune homme de 21 ans atteint d'autisme.

Adrien Leblanc, 21 ans, a disparu depuis le mardi 9 juin à Lyon. Atteint d'autisme et en situation de "grande détresse psychologique", l'individu nécessite une prise en charge urgente. C'est pourquoi la police nationale a décidé de lancer un appel à témoins ce mercredi 10 juin.

Agé de 21 ans, Adrien Leblanc mesure 1m85. Il a les cheveux ainsi que les yeux marrons et sa chevelure est bouclée. D'une corpulence normale, il est toujours porteur d'une casquette.

Toute personne disposant d'informations ou ayant aperçu le jeune homme est priée de contacter les enquêteurs du commissariat de Lyon 1er au : 04 37 26 25 40.

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