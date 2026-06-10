Lyon : le pâtissier Thomas Dura va tenter de réaliser la plus grande tarte à la praline au monde

Le 4 juillet prochain, Thomas Dura, champion du monde 2025 au Mondial de la Praline, réalisera en direct la plus grande tarte à la praline du monde.

À l’occasion du Poussineau Festival le 4 juillet prochain, un défi spectaculaire et gourmand se déroulera à la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon. Le pâtissier Thomas Dura va en effet tenter de battre le record du monde de la plus grande tarte à la praline au monde (4 mètres de diamètre).

Un appel à candidatures avait été lancé en mai dernier par les organisateurs du festival pour trouver le pâtissier idéal. C’est finalement Thomas Dura, champion du monde 2025 au Mondial de la Praline - catégorie tarte à la praline, qui a été choisi. Il sera aidé par l’entreprise DPATIS, qu’il a lui-même fondée, qui conçoit les moules sur mesure grâce à l'impression 3D, au thermoformage et au moulage silicone.

Thomas Dura - Tarte Praline

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90 heures de travail

Pour réaliser cette prouesse, 90 heures de travail non-stop seront nécessaires en laboratoire. 95 plaques de 60 x 40 cm seront fabriquées, puis livrées à la Croix-Rousse. Sur place, 152 éléments devront être assemblés pour donner naissance à la tarte finale. Le montage débutera à 13 h 30 sous les yeux des visiteurs. Le résultat final sera ensuite dévoilé deux heures plus tard, avant d’être mesuré par un huissier, chargé de valider les preuves du record. Les éléments nécessaires à l’homologation seront ensuite transmis au Guinness World Records, préalablement informé de la tentative.

Une fois le record établi, cette gigantesque tarte, qui compte près de 2 500 parts, sera découpée et proposée au public. Elles seront vendues au prix de 3,50 euros.

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