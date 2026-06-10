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Le Centre Berthelot de Lyon Par Ornd — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95368107

Journées européennes de l'archéologie : un village installé sur trois sites lyonnais

  • par Romain Balme

    • Les Journées européennes de l’archéologie reviennent à Lyon du 12 au 14 juin avec un village archéologique, mais aussi des ateliers, expositions et conférences.

    Organisées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), sous l'égide du ministère de la Culture, les Journées européennes de l’archéologie (JEA) se dérouleront du 12 au 14 juin, avec la première journée exclusivement réservée aux scolaires. Plusieurs milliers d'animations sont prévues dans l'Hexagone, de l'ouverture de chantiers de fouilles aux expositions et visites de laboratoires.

    Un village archéologique à Lyon

    A Lyon, un village archéologique sera installé sur trois sites des 3e et 7e arrondissements : le cinéma Comoedia (7e arr.), le centre Berthelot (7e arr.), ainsi que le musée des Moulages (3e arr.). L'objectif, "explorer le passé dans toute sa diversité", détaille le communiqué.

    Plus précisément, le musée des Moulages (13 juin, de 14 heures à 18 heures) accueillera des ateliers consacrés aux méthodes archéologiques et à l'histoire lyonnaise. Le film Lady Nazca de Damien Dorsaz, sera projeté au Comoedia le dimanche 14 juin. Il raconte l'histoire d'une femme qui découvre un vestige millénaire au milieu du désert péruvien. Une conférence sur la place des femmes dans l'archéologie se déroulera après la séance. Quant au centre Berthelot (13 et 14 juin, entre 11 heures et 18 h 30), il accueillera des expositions sur l'art Gaulois, ou encore des jeux, comme un "qui est-ce ?" revisité. Des démonstrations d’arts martiaux et un défilé de mode animeront également le village.

    A noter que sur l'année 2025, 32 pays ont participé aux Journées européennes de l'archéologie, produisant près de 5 000 événements à travers l’Europe. Cette huitième édition est une nouvelle fois parrainée par le Conseil de l’Europe.

    Lire aussi : Lyon : le musée Lugdunum ouvre les coulisses de l’archéologie au public

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