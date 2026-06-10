Les sélections régionales du Hip Hop Talents se tiendront à Lyon

Rappeurs, danseurs et street artistes s'affronteront le 27 juin prochain à Lyon pour obtenir leur place en finale du Hip Hop Talents.

Qui remportera la 4e édition du concours national Hip Hop Talents ? Après une première phase de sélection tenue début juin, huit rappeurs, huit danseurs et quatre street artistes ont été retenus pour participer à la sélection régionale du concours le 27 juin prochain.

Organisée au Transbordeur, cette phase de sélection permettra de déterminer quel talent accèdera à la finale nationale, organisée à Paris le 19 septembre prochain. A noter que les grands gagnants du concours repartiront avec une dotation globale de 15 000 euros pour propulser leur carrière artistique.

Lors de l'étape lyonnaise, le jury sera composé du rappeur Benjamin Epps, de la danseuse Laura Nala et du street artiste Scaf. Les sélections sont accessibles au grand public.

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