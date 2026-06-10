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Ligne de métro A (@Clémence Margall)

Lyon : le métro A partiellement à l'arrêt, la reprise de la circulation estimée à 17 h 45

  • par Clémence Margall

    • La ligne de métro A est interrompue depuis 16 h 45 environ en raison d’une panne sur une rame de métro. La reprise de la circulation est estimée à 17 h 45.

    Nouvelle interruption sur le réseau TCL ce mercredi 10 juin. Le métro A est interrompu depuis 16 h 44 en raison d’une panne sur une rame de métro. En conséquence, les stations de Perrache à Masséna ne sont plus desservies.

    La reprise du trafic est estimée à 17 h 45 par TCL. Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs tout au long du parcours. 

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