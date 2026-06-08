La 21 édition du festival LYON BD se déroule du 12 au 14 juin prochain.

Partenaire du festival, Lyon Capitale vous propose des invitations pour assister au concert dessiné Vendredi 12 juin 2026

Les Wampas x Lyon BD

Membres : Chant, Didier |Basse, Jean-Michel Lejoux | Batterie, Nicolas Schauer | Guitares, Tony Truant et Effello.

Au dessin : Émilie Gleason | Pickmean | Chris Regnault

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Pour en profiter, envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant, vos nom et prénom (invitation valable pour 1 personne). Un message de confirmation vous sera envoyé dans les 48 heures.

Vendredi 12 juin 2026 À 20 h au Transbordeur (3 boulevard Stalingrad, 69100 Villeurbanne)