La chanteuse Karol G annonce une date au Groupama Stadium de Lyon en 2027

La chanteuse Karol G donnera un concert au Groupama Stadium de Lyon le 21 juillet 2027, sa seule date en France avec Paris.

C’est l’une des chanteuses les plus écoutées au monde, Karol G donnera un concert exceptionnel au Groupama Stadium de Lyon le 21 juillet 2027 dans le cadre de sa tournée "Viajando por El Mundo Tropitour". Après avoir enflammé la scène de Coachella ces deux dernières semaines, la chanteuse colombienne sera également de passage à Paris pour l’occasion.

La pré-vente se déroulera le 29 avril de 14 heures à 18 heures, mais attention, les inscriptions sont obligatoires. La vente générale se tiendra le lendemain à 14 heures.

"Cette tournée fera de KAROL G la première artiste latino-américaine à se produire en tête d’affiche dans des stades à travers l’Europe dans le cadre d’une tournée mondiale, renforçant ainsi son influence historique sur la scène internationale", s’enthousiasme l’OL Vallée sur son site.

Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'OL Vallée.