Après le feu qui a ravagé l’aile Est du bâtiment historique des Chartreux (1er arr.) dans la nuit du 1er avril, les élèves ont pu retrouver le chemin des cours ce lundi. Une rentrée scolaire quasi-normale, à l’exception des 170 internes qui logent désormais dans des modulaires installés en urgence sur le stade des Chartreux situé rue Henri Gorjus.

"Les élèves savent que nous sommes à fond dans la reconstruction." Vingt jours après le grave incendie qui s’est déclaré dans l’aile Est du bâtiment historique des Chartreux, dans le 1er arrondissement de Lyon, la rentrée scolaire a finalement pu avoir lieu ce lundi 20 avril. "Nous avons connu un doute terrible pendant les vacances à l’idée de ne pas pouvoir accueillir les élèves dès la rentée, mais nous avons travaillé comme des lions et cela a payé", confie le père Jean-Bernard Plessy, directeur général du groupe Chartreux.

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Une reconstruction possible d’ici un an ?

Les températures sont printanières ce mardi matin, les élèves discutent dans la cour avant de rejoindre leur salle de classe, l’ambiance est joyeuse. Comme si rien ne s’était passé. À quelques mètres de l’entrée, l’aile Est du bâtiment historique, ravagée par les flammes dans la nuit du 1er avril, tranche avec le bleu du ciel. Le feu s’est déclenché dans un local technique après un "problème électrique", précise Jean-Bernard Plessy. Il ajoute : "Les 170 élèves pensionnaires ont été très réactifs, organisés, et ont été évacués rapidement. Mais les pompiers ne se sont pas rendu compte que le feu se propageait de façon verticale, entre les platines et le plancher." Après plusieurs jours sur les lieux, la centaine de soldats du feu n’ont pas pu empêcher l’effondrement des 2e et 3e étages, bien que la façade centrale et l’aile Ouest ont été épargnées. Au total, 2 000 m2 ont été détruits, dont 9 classes, et l’arche présente au sommet du bâtiment va être démolie.

Le Père et directeur du groupes Les Chartreux Jean-Bernard Plessy devant le bâtiment touché par les flammes. L'aile est du lycée des Chartreux de Lyon détruite par les flammes.

Se pose désormais la question de la reconstruction. "Nous allons reconstruire la façade, mais cela ne sera pas à l’identique", précise encore le directeur général. Si, pour l’heure, aucune estimation n’a été faite, les travaux devraient représenter plusieurs millions d’euros. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a de son côté annoncé débloquer 3 millions d'euros. Quant à la durée, "j’espère que cela prendra un an, du moins c’est l’objectif que je veux fixer pour l’internat", souhaite Jean-Bernard Plessy. Une réunion est prévue ce jeudi pour mettre en place les prochaines opérations.

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170 internes hébergés au stade des Chartreux

Mais avant un retour à la normale, les quelque 170 élèves pensionnaires impactés par l’incendie sont désormais hébergés à quelques centaines de mètres du site, sur le stade des Chartreux, rue Henri Gorjus. "Notre crainte était de nous retrouver dans la même configuration que lors du Covid-19 avec des cours en visio", souligne Jean-Bernard Plessy. Sur place, 3 000 m2 ont donc été aménagés avec une dizaine de modulaires de type Algeco prêtés par GL Events. Salle de classe et d’études, sanitaires, dortoirs… les élèves, majoritairement des lycéens, se partagent depuis dimanche soir ces équipements qui avaient accueilli les gendarmes déployés lors des Jeux olympiques de Paris en 2024 et ceux d’hiver de Milan-Cortina en février dernier.

Les modulaires des Chartreux où se tiendront provisoirement les cours. Les futures salles de classes et d'étude dans les modulaires du lycée des Chartreux.

Plusieurs établissements scolaires se sont aussi mobilisés pour venir en aide aux Chartreux. De nombreuses chaises et tables ont notamment été prêtées par le lycée Chevreul Lestonnac, situé dans le 7e arrondissement. Philippine Ardant, maîtresse d’internat pour les terminales filles, sourit : "Les élèves sont très enthousiastes à l’idée que l’on arrive à recréer cette atmosphère chaleureuse des Chartreux. Nous avons réussi à retrouver un équilibre." Six semaines avant les premières épreuves du baccalauréat, les élèves logent ainsi, principalement à quatre, dans des chambres plutôt spacieuses et confortables, au regard de la situation. "Nous mettons tout en œuvre pour que les élèves soient bien et épanouis", poursuit Philippine Ardant. Et Jean-Bernard Plessy d’ajouter : "D’un point de vue psychologique, ils s’en sont remis. D’un point de vue matériel, il faudra voir avec les parents s’ils peuvent retrouver leurs biens, sinon nous prendrons notre part." Des armoires, poubelles et lampes de chevet viendront compléter le mobilier déjà mis à disposition.

Les toilettes installées dans les modulaires des Chartreux. Les douches installées dans les modulaires des Chartreux.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s’est quant à lui rendu sur place lundi soir pour réaffirmer son soutien et l’engagement de la municipalité. "Cette intervention extraordinaire a mobilisé des moyens colossaux ; humains avant tout. Merci aux pompiers et services de secours présents des jours durant sur le site. Leur engagement remarquable a permis de limiter considérablement la casse. La Ville continuera d’apporter tout le soutien nécessaire aux sinistrés et aux habitants", a-t-il assuré sur ses réseaux sociaux. Un premier point doit être réalisé à la mi-juin pour évaluer ce dispositif exceptionnel.

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