Le recap’ des temps fort de la semaine à Lyon

Travaux en Presqu’île, grève des sapeurs-pompiers, future ligne de tramway T10, festival Lumière… Toutes les infos qu’il ne fallait pas manquer cette semaine du 7 au 13 octobre.

Le festival Lumière 2024 lancé en grande pompe

L'édition 2024 du Festival Lumière de Lyon s'est élancée ce samedi 12 octobre. (@NB)

Pour sa 15e année, le festival Lumière a encore une fois vu les choses en grand. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée ce samedi 12 octobre à la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon, en compagnie des plus grandes stars du cinéma français et international. Hommage à Michel Blanc, tapis rouge et prix Lumière spécial remis à Costa-Gavras, plus de 5 000 Lyonnais étaient présents hier soir. Le festival se poursuit désormais jusqu’au 20 octobre.

Tout savoir sur les travaux en Presqu’île

Les travaux de la rue Émile Zola seront interrompues entre novembre et décembre à Lyon. (@NC)

Réaménagement, végétalisation… Alors que la fin d’année approche à grands pas, les travaux en Presqu’île se poursuivent malgré la grogne de certaines associations de commerçants. D’ici au printemps 2025, le secteur de la place des Jacobins devrait être délesté des nombreux travaux qu'il connaît depuis plusieurs mois. La rue Émile Zola, d'où est notamment partie la contestation du collectif des "défenseurs de Lyon", sera quant à elle livrée au printemps 2025.

En travaux depuis le début de l'été, la rue Grenette le sera encore jusqu'à l'été 2025 où elle deviendra un axe majeur pour les lignes de bus du réseau TCL. Côté Terreaux,plusieurs chamboulements interviendront dans l'année 2025. La dernière portion encore ouverte à la circulation de la rue de la République sera piétonnisée à partir de la mi-2025 avec des aménagements transitoires, puis définitivement réaménagée à partir de 2026.

La grève des sapeurs-pompiers se poursuit

Les cadres sapeurs-pompiers devant l'état-major du SDMIS. (@NB)

"Pas historique mais inédite", la grève des sapeurs-pompiers de la Métropole de Lyon et du Rhône (SDMIS) entamée le 1er octobre continue. Jeudi 10 octobre, 150 cadres du SDMIS se sont réunis devant l’état-major de Lyon. Ainsi, les cadres du SDMIS réclament la revalorisation du pouvoir d'achat de l'ensemble des agents à la suite de la suppression d'une prime de logement "historique". Ils souhaitent également une réponse aux manques d'effectifs criants, qui entraînent notamment la hausse de leur durée d'intervention. Cet échange de jeudi avec la direction sera suivi de réunions de travail vendredi et lundi prochains, bien que la grève se poursuive.

La première soudure de rail de la future ligne de tramway 10

La première soudure de rail a été réalisée ce lundi 7 octobre, dans le 7e arrondissement lyonnais. (@NB)

Une première étape symbolique, ce lundi 7 octobre, qui marque l'avancée du chantier de la future ligne de tramway 10 à Lyon. Ce seront au total 14 stations et 8 km de ligne, au départ de la gare de Vénissieux, qui desserviront également la commune de Saint-Fons d’ici le premier semestre 2026. "Ce nouvel axe permettra d'offrir des alternatives concrètes aux véhicules motorisés. La ligne T10 va permettre de connecter encore mieux nos villes", s'est réjoui l'édile lyonnais, Grégory Doucet.

Cette ligne T10 sera également un axe de liaison avec le métro D et le tramway T4, en gare de Vénissieux. Mais aussi avec le métro B au stade de Gerland, ou le tramway T1 à la Halle Tony Garnier. Ce projet, au budget de 295 millions d'euros, a bénéficié du soutien financier de l'État (15,8 M€, appel à projet) et de 3,3 millions d'euros de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.