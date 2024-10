Livraisons, chantiers en cours... Le point sur les travaux en Presqu'île de Lyon

Alors que la fin de l'année approche à grands pas, Lyon Capitale fait le point sur l'avancée des travaux de requalification et de végétalisation en Presqu'île.

D'ici au 1er juin, seuls les ayants-droit pourront circuler en voiture dans la Presqu'île de Lyon. Pour accompagner ce projet, la Métropole et la Ville de lyon réalisent de nombreux travaux de réaménagement et de végétalisation pour un budget de 25 millions d'euros, notamment autour de Cordeliers, de la place des Jacobins, mais également sur les quais de Saône en vue d'une réorganisation du réseau TCL. Lyon Capitale fait le point sur l'avancée des travaux.

Lire aussi : ZTL à Lyon : Bernard et Doucet défendent "un projet populaire" et "bon pour l'économie locale"

Secteur Jacobins, plus d'arbres et des trottoirs élargis

D'ici au printemps 2025, le secteur de la place des Jacobins devrait être délesté des nombreux travaux qu'il connaît depuis plusieurs mois. La rue Jean Fabre a été livrée en juin 2024, devenue une rue des enfants ayant permis l'extension de la cour de l'école Lamartine, la plantation d'un arbre et l'installation de mobilier urbain. La rue Piazzi a également été piétonnisée et la rue Savoie requalifiée avec des pavés sciés.

La rue Émile Zola, d'où est notamment partie la contestation du collectif des "défenseurs de Lyon", sera quant à elle livrée au printemps 2025. Elle bénéficie d'une requalification complète avec une mise à niveau entre les trottoirs et les chaussées, la pose de pavés sciés et la plantation d'une dizaine d'arbres. Les véhicules pourront continuer d'y circuler mais dans le sens Jacobins-Bellecour.

Lire aussi :

Perspective de la rue Émile Zola. (© Folia - Métropole de Lyon)

Enfin, la rue du Port du Temple a été livrée cet été, avant d'être de nouveau fermée à la circulation le temps de travaux sur le quai Saint-Antoine. La rue de l'Ancienne Préfecture sera requalifiée à partir de janvier 2025 avec une remise à niveau. Les voitures y circuleront désormais dans le sens place des Jacobins-quai Saint-Antoine. Entre cinq et huit arbres seront plantés sur la place et 100 m2 seront végétalisés.

Secteur Cordeliers, plusieurs livraisons réalisées, la rue Grenette en chantier jusqu'à l'été 2025

Secteur le plus évocateur pour imaginer la transformation à venir de la Presqu'île, le quartier de Cordeliers - plus précisément les rues Tupin, Quatre chapeaux et Ferrandière - a été significativement repensé. 350 m2 ont ainsi été végétalisés et désimperméabilisés, et le secteur est dans un premier temps transformé en zone de rencontre, avant d'être à terme piétonnisé. 14 arbres seront également plantés cet hiver.

En travaux depuis le début de l'été, la rue Grenette le sera encore jusqu'à l'été 2025 où elle deviendra un axe majeur pour les lignes de bus du réseau TCL. Les trottoirs y seront élargis et les ayants-droit, notamment les livreurs, devront circuler sur les rues adjacentes. Une concertation est en cours sur ce point. L'aménagement définitif de la place des Cordeliers n'est quant à lui pas prévu avant 2030.

Secteur Terreaux, des rues piétonnisées courant 2025

Côté Terreaux, secteur où la cohabitation entre bus, piétons et cyclistes est parfois compliquée, plusieurs chamboulements interviendront dans l'année 2025. La dernière portion encore ouverte à la circulation de la rue de la République sera piétonnisée à partir de la mi-2025 avec des aménagements transitoires, puis définitivement réaménagée à partir de 2026. Enfin, les rues Joseph Serlin et de l'Arbre sec seront rendues aux piétons également au cours de l'année 2025. Elles seront également végétalisées et du mobilier urbain y sera installé.

Lire aussi : Piétonnisation : Lyon se ferme-t-il ?