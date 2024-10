Etienne Taponnier est le directeur régional de l'ADIE en Auvergne-Rhône-Alpes, l'association pour le droit à l'initiative économique, une association reconnue d'utilité publique. Il venait présenter le dispositif de soutien de l'Adie auprès des entrepreneurs.

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Etienne Taponnier qui est le directeur régional de l'ADIE en Auvergne-Rhône-Alpes. L'ADIE c'est l'association pour le droit à l'initiative économique, c'est une association reconnue d'utilité publique. Bonjour Etienne Taponnier. Merci d'être venu sur notre plateau, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer le rôle, la mission de l'ADIE, de votre association ?



L'ADI est une association qui prête de l'argent et accompagne des entrepreneurs dont les projets n'ont pas accès au crédit bancaire. C'est une association qui est présente au niveau national et qui est présente en Auvergne-Rhône-Alpes depuis près d'une trentaine d'années avec aujourd'hui une équipe d'une soixantaine de permanents et 26 agences sur tous les départements de notre région.



Voilà donc c'est assez vaste, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? C'est à la fois donc de l'accompagnement humain et de l'aide financière via des microcrédits c'est ça ?



Et alors est-ce que on peut parler un petit microcrédit ? Il y a beaucoup de craintes souvent quand on entend le mot crédit parce qu'on entend derrière des taux d'intérêts et de remboursement qui sont importants. Comment ne pas tomber forcément dans le piège de comment rembourser son crédit ? Voilà les dossiers sont-ils bien étudiés ? Comment ça se passe ?



Évidemment aujourd'hui notre objectif est de faire un prêt à une personne qui va créer son entreprise. On va s'engager dans la durée à ses côtés. Si on prête 12 000 euros, on est sur une durée de quatre ans de remboursement donc avant de faire un prêt on va bien étudier la viabilité économique du projet mais aussi la cohérence entre ce projet et la situation financière personnelle de la personne pour qu'il puisse réellement réaliser son projet, en vivre et nous rembourser évidemment. On trouve la façon de le financer la plus adaptée possible. Il y a plusieurs projets qu'on est parfois amené à financer plusieurs fois dans la durée une première fois au démarrage, un an deux ans après jusqu'à ce que le banquier accepte de prendre ensuite le relais et ça marche.



Et justement côté chiffre quel est le pourcentage environ d'entreprises que vous avez accompagné jusqu'au bout dans leur projet et qui ont pu développer leur projet grâce à votre accompagnement ?



Est-ce qu'il y a un profil type d'entrepreneurs qui se dégage parmis ceux que vous aidez et combien sont-ils dans la région AURA ?



Alors nous, l’ADIE, on va financer un peu plus de 3500 entrepreneurs. Sur la métropole de Lyon c'est un peu plus de 800 projets qu'on va financer cette année donc ils sont aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité même si les créateurs qui sont financés par ADIE sont en général plutôt entrepreneurs individuels avec des projets de taille modeste et donc ils vont être artisans ils vont être commerçants ils vont avoir des activités de prestations de services. J'ai rencontré il y a quelques jours une entrepreneur qui a créé son entreprise de restauration de restauration végétale mais elle fabrique chez elle. Elle livre avec un vélo cargo qu'on l'a aidé à démarrer ça fait un an et demi et aujourd'hui vraiment elle a trouvé sa clientèle elle se développe et elle envisage peut-être l'année prochaine d'avoir une petite boutique.

Vous l'avez dit le montant moyen c'est à peu près ?

6000 euros mais il faut savoir qu'aujourd'hui en france et en Auvergne-Rhône-Alpes près d'un créateur d'entreprise sur deux démarre avec un projet inférieur à 8000 euros. On a aujourd'hui une très forte envie d'entreprendre. Il y a eu plus de 127 000 créations d'entreprises sur la région. C'est 34 000 sur le département du Rhône. C'est beaucoup parce que si on regarde 2019 par exemple et 2023 on est à presque +25 % de croissance donc il y a eu une explosion aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Pour la grande majorité ce sont des micro entrepreneurs, des gens qui démarrent avec des projets de petite taille mais c'est pas parce qu'on démarre avec un projet de petite taille qu'il faut pour autant ne pas se faire accompagner et ne pas essayer de repérer les solutions de financement qui permettent quand même de aujourd'hui de vraiment maximiser ses chances de réussite. Mieux on est financé au démarrage plus les entreprises sont pérennes dans la durée.



Merci Étienne Taponnier, pardon c'est le mot de la fin et c'est déjà la fin des six minutes chrono c'est toujours trop court merci d'être sur le plateau. Quant à vous merci d'avoir suivi cette émission plus de détails sur lyoncapital.fr à très bientôt