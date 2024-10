Différents travaux vont impacter les axes routiers autour de Lyon de nuit la semaine prochaine. On fait le point.

En plus du périphérique Nord fermé de nuit entre les 14 et 17 octobre, de nombreux travaux vont perturber la circulation de nuit autour de Lyon la semaine prochaine. La M6 sera par exemple fermée dans le sens Paris-Marseille, entre Limonest et le nœud de Valvert du 14 octobre, inclus, au 17 octobre, de 21 heures à 5 heures le lendemain. L’A47 sera, elle aussi, fermée dans le sens Lyon-Saint-Étienne entre l’échangeur de Givors-ouest (n°10) et Rive-de-Gier (n°12) du 14 au 17 octobre, de 21 heures à 5 heures le lendemain matin.

L’A89 sera fermée dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs de Balbigny (n°33) et Tarare-est (n°35) dès le 15 octobre à 21 heures et jusqu’au 16 octobre 6 heures du matin. L’A450 entre Pierre-Bénite et Brignais sera, elle aussi, touchée par des travaux et fermée dans les deux sens de circulation du 14 au 17 octobre, entre 21 heures et 5 heures du matin le lendemain.

Ce sera également le cas du Boulevard urbain sud (D301), entre Mions et Feyzin qui sera fermé sur toute la longueur dans le sens est-ouest ((A46 vers A7), du 14 au 17 octobre, de 21 heures à 5 heures du matin. La bretelle du nœud de Ternay reliant l’A7 depuis Lyon vers l’A47 en direction de Saint-Etienne sera fermée le mardi 15 octobre de 21 heures à 5 heures. La bretelle de sortie de l’échangeur de Vienne (n°9), sur l’A7, en provenance de Lyon, sera fermée à la circulation du 16 octobre à 21 heures au 17 octobre à 5 heures.