Alors que la future ligne de tramway T10 devrait être opérationnelle d'ici le premier semestre 2026, les élus ont réalisé la première soudure de rail, ce lundi 7 octobre, à Lyon.

Une flamme, des étincelles et voilà la première soudure de rail du futur tramway T10 de la Métropole de Lyon. Une première étape symbolique, ce lundi, qui marque l'avancée de ce chantier, au pied de la station Halle Tony Garnier du tramway T1. D'ici le premier semestre 2026, la dixième ligne de "tram" propulsée par Sytral devrait être en état de fonctionner, avec comme terminus Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement lyonnais.

Lire aussi : Projet de tram T10 entre Vénissieux et Lyon - Gerland : consensus pour le désenclavement de Saint-Fons

Ce seront au total 14 stations et 8 km de ligne, au départ de la gare de Vénissieux, qui desserviront également la commune de Saint-Fons. "Ce nouvel axe permettra d'offrir des alternatives concrètes aux véhicules motorisés. La ligne T10 va permettre de connecter encore mieux nos villes", s'est réjoui l'édile lyonnais, Grégory Doucet, aux côtés de Christian Duchêne, maire de Saint-Fons, et de Michèle Picard, maire de Vénissieux.

Un accès direct à d'autres lignes de transports

Cette ligne T10 sera également un axe de liaison avec le métro D et le tramway T4, en gare de Vénissieux. Mais aussi avec le métro B au stade de Gerland, ou le tramway T1 à la Halle Tony Garnier. "C'est une soudure de plus entre nos communes respectives", sourit Grégory Doucet. En 25 minutes, il sera donc possible de passer du pôle d'échanges multimodal de Vénissieux au secteur de Gerland.

Les travaux d'infrastructure et d'aménagement, eux, ont débuté en 2024, avec plus récemment, un raccordement entre le futur tramway et les lignes T1 et T4. Après ce 7 octobre 2024, le chantier consiste désormais à souder les 2 300 rails qui composeront les 8 km du tracé. "Le Sytral a fait le choix, fin 2020, de lancer le T10 et de renoncer au métro E, qui nous aurait empêché financièrement de lancer cette ligne", tenait à rappeler Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon.

Lire aussi : Trois nouvelles stations de tram vont voir le jour sur le réseau TCL de la Métropole de Lyon

Voies cyclables et aménagement

Plus de 22 000 voyageurs quotidiens sont attendus en 2030 sur la ligne. Dont, certainement, de nombreux habitants de Saint-Fons, ville qui n'a jusqu'alors ni métro, ni tram, comme le rappelait son maire. "Les habitants commencent déjà à me dire : "vivement que le tram arrive". (...) En 2026, la ligne de tram revient et accompagne Saint-Fons, et va faire d'elle une ville moderne", partage Christian Duchêne.

Ce projet, au budget de 295 millions d'euros, a bénéficié du soutien financier de l'Etat (15,8 M€, appel à projet) et de 3,3 millions d'euros de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. L'ambition portée par les élus écologistes à la Ville et Métropole de Lyon est également de rendre l'axe vert et accessible, avec notamment 5 km de plateforme végétale et des voies cyclables. Plus de 2 500 arbres verront aussi le jour. "Ça permettra aussi de porter un autre regard sur le port de Lyon. Il est trop méconnu et a besoin d'être davantage tourné vers la ville", ajoute Grégory Doucet.

Lire aussi : Lyon : des travaux de nuit prévus en octobre sur les lignes de tramway T2 et T5