Des stars du cinéma international, des hommages émouvants, un prix spécial... La cérémonie d'ouverture de la 15e édition du festival Lumière, ce samedi, à la Halle Tony Garnier de Lyon, n'a pas dérogé à la règle.

Il n’en fallait pas moins, ni beaucoup plus, d’ailleurs, pour comprendre que cette 15e édition du festival Lumière sera particulière. Le tapis rouge, emprunté par un nombre exhaustif de personnalités du cinéma, était le premier indicateur. Le second, quelques minutes plus tard, quand la Halle Tony Garnier de Lyon plongeait dans le noir avec la diffusion sur le grand écran d’un court extrait du classique "Les Bronzés font du ski". Puis celle de répliques mythiques de l’acteur Michel Blanc, disparu le 3 octobre dernier.

"Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?", entonnaient ensuite en chœur les 5 000 spectateurs dans les travées de la Halle. Les applaudissements sans fin prirent la suite, avant que Thierry Frémaux, directeur du festival, et Irène Jacob, présidente de l’Institut Lumière, ne reprennent le fil de cette soirée inaugurale.

Un hommage réussi sans aucun doute, qui aurait presque fait oublier que Monica Bellucci, Tim Burton, Vanessa Paradis et tant d’autres étaient installés là, tout proche, dans la "ville mondiale du cinéma", clamait Thierry Frémaux, en préambule de la cérémonie.

Ouverture officielle du Festival Lumière

Chaque année, depuis 15 ans, Lyon célèbre en effet sa passion et son histoire pour le cinéma. Cette année, l’ouverture de ce rendez-vous s’est faite sous les yeux de Max Lefrancq-Lumière, petit-fils de Louis Lumière, co-inventeur du cinématographe. Une soirée magistrale, où rien n’a été oublié. Ni les honneurs pour les quelque 700 bénévoles, ni ceux pour l'ancien président de l'Institut Lumière, Bertrand Tavernier, décédé en 2021.

S'ensuivra, désormais, jusqu'au 20 octobre, des projections, débats, discussions et bien d'autres rendez-vous autour du cinéma. Aux côtés de noms iconiques, comme l’acteur oscarisé Benicio Del Toro, lundi prochain.

Benicio del Toro, à droite, aux côtés de Irène Jacob, présidente de l'Institut Lumière. (@Adèle Dupeyroux)

Ce samedi soir, déjà, la scène était bien garnie pour lancer les festivités et tenter, tant bien que mal, d'ouvrir officiellement le festival Lumière en français. L'acteur américano-espagnol s'y est essayé, dans la difficulté. Tim Burton, aussi, avec une meilleure aisance tout de même. Avant que le public ne donne le dernier mot : "Nous déclarons Lumière 2024, le festival de cinéma de Lyon et de la Métropole de Lyon, ouvert !"

Costa-Gravas honoré et élogieux

Avant la diffusion du film "Un Revenant" de Christian-Jaque pour clôturer la cérémonie d'inauguration, un nouvel hommage a été rendu. Cette fois-ci à Costa-Gravas, le cinéaste franco-grec Costa-Gavras, pour célébrer sa carrière et son cinéma engagé. "Ce soir (samedi), je suis heureux et bouleversé. Vous me faites cet accueil exceptionnel", partageait-il, après avoir reçu le "Prix Lumière spécial" pour les 15 ans du festival, des mains de Tim Burton.

Costa-Gavras recevant son "Prix Lumière spécial" de Tim Burton. (@Adèle Dupeyroux)

"Il y a 15 ans, beaucoup de gens disaient : "Un festival à Lyon ? Personne n'ira." Mais vous l'avez fait, vous l'avez réussi. C'est le festival le plus populaire en France, c'est sûr, en Europe sûrement et, probablement, au monde", s'exaltait, ému, le cinéaste.

Dès dimanche, donc, le festival Lumière se poursuit aux quatre coins de la métropole et ville de Lyon, où 407 séances sont au programme. Et d'ici à la cérémonie de clôture, dimanche 20 octobre, l'actrice française Isabelle Huppert aura également reçu son Prix Lumière et succédera à Clint Eastwood, premier lauréat en 2009, et à Wim Wenders l'an passée. Quoi qu'il en soit, cette ouverture de l'édition 2024 a mis la barre haut, très haut. Il le fallait en ces jours spéciaux pour le cinéma français.

5 000 personnes étaient présentes pour la cérémonie d'ouverture à la Halle Tony Garnier. (@AD)