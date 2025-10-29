À table
Juliette Dufêtre cheffe du restaurant Botani
Crédit : Facebook Botani

Le plat d'une cheffe lyonnaise servi en première classe du TGV Lyria cet hiver

  • par Loane Carpano

    • Juliette Dufêtre, cheffe du restaurant Botani à Lyon a remporté le concours culinaire du TGV Lyria. L'un de ses plats sera servi dans le TGV tout au long de l'hiver.

    Le 15 octobre dernier, la gare de Lyon, à Paris, s'est transformée en une scène gastronomique pour accueillir la finale du concours culinaire de TGV Lyria. L'objectif : sélectionner un plat de chef, ensuite proposé à la carte hiver 2026 de la première classe du TGV franco-suisse.

    Parmi les quatre plats proposés par des chefs suisses et français, c'est l'assiette de la cheffe lyonnaise Juliette Dufêtre qui a conquis le jury composé de grands chefs et de voyageurs. Le plat de la jeune cuisinière du restaurant Botani (3e) sera donc servi sur les trajets France-Suisse durant tout l'hiver.

    Au menu : un suprême de volaille, assortis de pomme de terre, de noix, de gruyère, d'estragon et de vin blanc: "Cuisiner dans un lieu aussi emblématique que la Gare de Lyon et voir mon plat partir à bord de TGV Lyria est un rêve devenu réalité", a affirmé Juliette après sa victoire.

    Au total, l'événement avait réuni plus de 45 candidatures déposées en France et en Suisse.

    Lire aussi :

    à lire également
    voiture police faits-divers
    Féminicide dans le Rhône : le conjoint incarcéré

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Féminicide dans le Rhône : le conjoint incarcéré 18:56
    Juliette Dufêtre cheffe du restaurant Botani
    Le plat d'une cheffe lyonnaise servi en première classe du TGV Lyria cet hiver 18:20
    Un appel à témoins lancé après la disparition d'une femme de 89 ans à Vénissieux 17:47
    Le musée des sapeurs-pompiers de Lyon présentera ses véhicules à Epoqu'auto 17:40
    vue de Lyon la nuit
    Artifices, vente d'alcool... quelles mesures préventives pour la soirée d'Halloween à Lyon ? 17:04
    d'heure en heure
    Concours de cuisine et pâtisserie durable : 3 rhodaniens et un drômois sur le podium 16:25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre au couteau à Vénissieux : le suspect écroué 15:44
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales 2026 à Lyon : un nouveau sondage place Aulas largement en tête devant Doucet au 1er tour 15:23
    Plan d'urgence, heure de stationnement gratuite... Les pistes de Sarselli pour le commerce à Lyon 15:01
    Lyon : le métro D partiellement à l'arrêt après une panne 14:54
    Lyon : les parcs et cimetières fermés cet après-midi à cause du vent 14:30
    Lyon : un nouveau rassemblement ce jeudi en soutien aux victimes de féminicides 14:24
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Saint-Priest : trois individus interpellés alors qu'ils tentaient de voler des câbles en cuivre 13:45
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut