Juliette Dufêtre, cheffe du restaurant Botani à Lyon a remporté le concours culinaire du TGV Lyria. L'un de ses plats sera servi dans le TGV tout au long de l'hiver.

Le 15 octobre dernier, la gare de Lyon, à Paris, s'est transformée en une scène gastronomique pour accueillir la finale du concours culinaire de TGV Lyria. L'objectif : sélectionner un plat de chef, ensuite proposé à la carte hiver 2026 de la première classe du TGV franco-suisse.

Parmi les quatre plats proposés par des chefs suisses et français, c'est l'assiette de la cheffe lyonnaise Juliette Dufêtre qui a conquis le jury composé de grands chefs et de voyageurs. Le plat de la jeune cuisinière du restaurant Botani (3e) sera donc servi sur les trajets France-Suisse durant tout l'hiver.

Au menu : un suprême de volaille, assortis de pomme de terre, de noix, de gruyère, d'estragon et de vin blanc: "Cuisiner dans un lieu aussi emblématique que la Gare de Lyon et voir mon plat partir à bord de TGV Lyria est un rêve devenu réalité", a affirmé Juliette après sa victoire.

Au total, l'événement avait réuni plus de 45 candidatures déposées en France et en Suisse.

