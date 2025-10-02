Un récent classement, établi par la plateforme The Fork et le label FIG, place cinq tables lyonnaises parmi les 50 restaurants les plus écoresponsables de France.

Cinq restaurants lyonnais figurent parmi les plus éco-responsables de France. C'est ce que révèle le classement de la plateforme "The Fork" et du label "FIG" élaboré à partir des avis des clients et des engagements durables des restaurants.

Au total, le classement regroupe les 50 établissements français les plus écoresponsables. A noter que Lyon est le seul lieu à apparaître en tant que ville dans le classement, les autres étant classés par régions.

Parmi les cinq tables lyonnaises éco-responsables se trouvent :

"Prana", restaurant bio, végétalien et végan basé dans le 2e arrondissement de Lyon.

"Maison Courgette", restaurant végétarien installé dans le quartier de la Croix-Rousse.

"Anahera", restaurant végétarien implanté dans le 7e.

"Les Bois sans feuilles" de Troisgros, restaurant étoilé situé à Ouches.

Le restaurant étoilé Christian Tetedoie dans le 5e.

