Féminicide dans le Rhône : le conjoint incarcéré

  • par La rédaction

    • Un homme a été incarcéré après avoir reconnu le meurtre au couteau de sa femme à Saint-Priest.

    Le conjoint d'une femme de 38 ans a avoué l'avoir tuée dimanche à coups de couteau dans leur appartement de Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon, et a été mis en examen et incarcéré, a annoncé mercredi le parquet à l'AFP. Il a "reconnu les faits lors de sa garde à vue" et "a été placé sous mandat de dépôt criminel", mis en examen "du chef d'homicide par conjoint", précise le parquet de Lyon.

    Un homme connu des services de police

    L'homme de 39 ans, un Rwandais selon la police, avait poignardé dans la soirée sa conjointe, également rwandaise, tandis que leurs trois enfants, âgés de 6 à 12 ans, dormaient dans une autre pièce. Il s'était ensuite réfugié au domicile d'amis, d'où a été passé un coup de téléphone pour prévenir les policiers qui se sont rendus à l'appartement du couple et ont découvert le corps.

    Le conjoint, interpellé le soir même, était "connu" des services de police et sa victime avait déjà déposé deux plaintes contre lui pour violences, l'une classée sans suite à Amiens en 2014, l'autre en 2019, avait indiqué à l'AFP une source policière sans pouvoir préciser les suites données à cette seconde procédure.

    Un rassemblement de soutien

    Selon les derniers chiffres officiels publiés fin novembre 2024, 96 féminicides conjugaux ont été recensés par les forces de sécurité en France en 2023, sur 119 morts violentes au sein du couple. Dans 82% des cas, les auteurs sont des hommes.

    Un rassemblement se tiendra à Saint-Priest ce dimanche 2 novembre à l’initiative de la famille de la victime indiquent nos confrères du Progrès. L’hommage débutera à 14 heures sur la rue Judith-Gauthier, à Saint-Priest.

