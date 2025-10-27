À table
Pâtisserie gault et milliau
Restaurant la Pyramide. Crédit : Instagram maisonhenriroux

Un duo de chef isérois nommé Pâtissier de l'année 2026 du Gault & Millau

  • par Loane Carpano

    • Le duo de chef pâtissier Anthony Fresnay et Taira Kawamura, du restaurant La Pyramide à Vienne, a été nommé dans la catégorie Pâtissier de l'année 2026 du Gault & Millau.

    Deux chefs isérois ont été nommés dans la catégorie Pâtissier de l'année 2026 du Gault & Millau. Il s'agit du duo de chefs Anthony Fresnay et Taira Kawamura du restaurant étoilé La Pyramide, situé à Vienne. "Ce binôme de chefs pâtissiers offre à La Pyramide un travail bercé de techniques rigoureuses, entre pâtisserie française et pâtisserie japonaise", peut-on lire sur le site du guide gastronomique français.

    Egalement nommés en région Auvergne-Rhône-Alpes, le chef César Troisgros du Bois sans feuilles à Ouches dans la catégorie "chef de l'année" et Edmond Gasser de la Maison Pic à Valence, dans la catégorie "sommelier de l'année."

    Les trophées Gault & Millau seront remis aux chefs le 17 novembre prochain, lors d'une grande cérémonie organisée à Paris.

    Faire défiler vers le haut