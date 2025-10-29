Actualité

Un appel à témoins lancé après la disparition d'une femme de 89 ans à Vénissieux

  • par La rédaction

    • Un appel à témoins a été lancé par la police après qu'une femme âgée a disparu le 23 octobre à Vénissieux.

    La police nationale a lancé ce mercredi après-midi un appel à témoins après la disparition d'une femme de 89 ans à Vénissieux. Marie Raymonde Vicente y Garcia a disparu depuis le 23 octobre à 2 h.

    Elle portait un pantalon sombre, une veste matelassée sombre et un sac cabas. Elle mesure environ 1,62 m, est de corpulence maigre et a des cheveux mi longs, raides, châtains.

    Elle est atteinte de la maladie d'alzheimer et a une "prononciation incohérente" indique la police nationale. Si vous disposez d'informations, contacter les forces de l'ordre au 04 72 90 82 45.

