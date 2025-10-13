Le meilleur restaurant du monde pour un tête à tête se trouve dans la Drôme

Le restaurant Pic à Valence (Drôme), a été élu meilleure table du monde pour un "tête à tête" par la plateforme Tripadvisor.

Le meilleur restaurant du monde pour un "tête à tête" se trouve à 1 h 20 de Lyon, dans la Drôme. Il s'agit du restaurant Pic à Valence, tenu par Anne-Sophie Pic depuis 2007. Elu par la plateforme Tripadvisor, dans le cadre de son classement "Best of the Best 2025", le restaurant s'impose ainsi devant des tables du monde entier.

Déjà élue meilleure table du monde dans la catégorie "cuisine raffinée" l'an passé, le restaurant aux trois étoiles Michelin serait donc également le meilleur pour un dîner en amoureux. Le restaurant semble en tout cas faire son effet auprès de la clientèle, qui lui attribue une note de 4,8/5, pour près de 4 000 avis.

En plus des plats raffinés servis, "les salles à manger spacieuses et confortables du restaurant créent une atmosphère relaxante où vous vous sentirez comme chez vous", décrit Tripadvisor.

Pour établir ce classement, la plateforme s'est basé sur les millions d'avis laissés sur chaque restaurant au cours des douze derniers mois. Moins d’1 % des établissements présents sur les 8 millions de pages Tripadvisor atteignent le niveau du restaurant drômois.

