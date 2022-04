Le gendre de Mélenchon candidat aux législatives à Villeurbanne ?

Le gendre de Jean-Luc Mélenchon, l'élu insoumis Gabriel Amard, pourrait être candidat aux législatives à Villeurbanne.

D'après nos confrères de Tribune de Lyon, Gabriel Amard, le gendre de Jean-Luc Mélenchon, pourrait être candidat aux législatives dans la 6e circonscription du Rhône, celle de Villeurbanne.

L'élu insoumis, ancien maire de Viry-Châtillon, marié à la fille de Jean-Luc Mélenchon (Maryline Mélenchon), est actuellement conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, élu en juin 2021 sur la liste d'union de la gauche menée par l'écologiste Fabienne Grébert. Il est aussi l'un des conseillers de Jean-Luc Mélenchon.

La "circo" de Villeurbanne est jugée comme l'une des plus "gagnables" pour la gauche.

A Lyon, la gauche peut nourrir des espoirs

A Lyon et dans le Rhône, la gauche peut nourrir des espoirs aux législatives (les 12 et 19 juin prochains). Elle qui part presque de rien à Lyon et dans le Rhône au niveau des députés. Pour rappel, sur les 14 députés sortants du Rhône, 11 sont de la majorité présidentielle (En Marche ou Modem), 2 sont LR et un seul est écologiste (Hubert Julien-Laferrière dans le 2e circonscription). Et encore, Julien-Laferrière avait été élu au Palais Bourbon en 2017 avec l'étiquette LREM avant de quitter le parti présidentiel pendant le mandat.

Au 1er tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dans 6 circonscriptions législatives sur 14 dans le département du Rhône, dont 3 sur 4 à Lyon, et très largement sur celle de Villeurbanne.

Mélenchon cartonne à Lyon, à Villeurbanne et dans l'est lyonnais

Dans notre carte interactive (à retrouver ci-dessous), on voit notamment que Mélenchon arrive en tête dans 3 circonscriptions sur 4 de Lyon, la 1ère (avec 31,5% des voix), la 2e (34%) et la 3e (35,6%) du Rhône. Dans la 1ère et la 3e circonscription, ce sont des députés LREM sortants. Mélenchon est aussi largement en tête dans les 6e (37,9%), 7e (37,5%), et 14e circonscriptions (40,2%), des "circo" où ce sont tous des députés LREM sortants.

Toutefois, cette photographie à l'instant t, issue des résultats du 1er tour de la présidentielle, ne préfigure pas ce qui se passera dans les urnes lors du 1er tour des législatives, dans 2 mois (le dimanche 12 juin). Les alliances, la participation, la campagne et tant d'autres choses peuvent (et vont entrer) en ligne de compte. La participation, par exemple, est toujours plus faible aux législatives, avec une démobilisation (souvent) plus forte des électeurs dont leur candidat a été battu à la présidentielle. Mais cette photographie offre des perspectives aussi, dans les alliances comme dans les conquêtes possibles.