Mélenchon, un "retraité extrémiste d'ultra gauche" : le compte X du préfet de l'Isère détourné

Un message qualifiant Jean-Luc Mélenchon de "retraité", "extrémiste d'ultra gauche", a été publié avec le compte officiel de la préfecture de l'Isère. Une enquête a été ouverte.

Dimanche matin, le compte X (anciennement Twitter) du préfet de l'Isère a répondu à un post de BFM TV qui relayait une intervention de Jean-Luc Mélenchon. "Quel est le temps d'antenne réglementaire pour (Jean-Luc) Mélenchon qui n'est strictement plus rien à part un retraité de la vie politique. Vous accordez à ce personnage extrémiste d'ultra gauche et anti-républicain beaucoup trop d'importance", a-t-on pu lire sur le compte officiel du représentant de l'Etat.

Dans un communiqué de presse diffusé ce lundi, la préfecture de l'Isère explique que le compte "a fait l'objet d'un détournement inapproprié et inacceptable". Une enquête a été ouverte dans la foulée de la diffusion du message pour "identifier les causes et évaluer s'il s'agit ou non d'un acte malveillant", précisent les services de l'Etat qui "présentent leurs excuses pour de désagrément".

Il sort de soirée le préfet de l'Isère ? C'est quoi cette façon de s'exprimer pour un compte officiel 🤔 #Melenchon pic.twitter.com/NnJxxCxuty — Frédéric Sougey (@FredericSougey) October 15, 2023

Lire aussi : Appel à témoins après la disparition d'un homme en Isère