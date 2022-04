À Lyon, le président sortant, Emmanuel Macron (LREM), et Jean-Luc Mélenchon (LFI) se sont livrés un véritable bras de fer dans les bureaux de vote. Découvrez qui l'emporte et où avec notre carte interactive.

Cinq ans après, les Lyonnais et les Lyonnaises devront une nouvelle fois choisir, le 24 avril, qui d’Emmanuel Macron (LREM) ou Marine Le Pen (RN) accédera à la présidence de la République pour les cinq prochaines années. Pour la deuxième élection présidentielle consécutive, les deux candidats ont été plébiscités par les électeurs français, même si à Lyon la tendance est sensiblement différente au soir du 1er tour.

Lire aussi :

Comme en 2017, entre Rhône et Saône le Rassemblement national se heurte à un électorat urbain toujours rétif et qui n’a crédité Marine Le Pen que de 8,97% des voix, sensiblement le même score qu’il y a 5 ans (8,86%). Bien loin des 31,84 % enregistrés par Emmanuel Macron qui remporte les suffrages des Lyonnais au 1er tour pour la deuxième élection consécutive, mais d’une courte tête.

Macron vs Mélenchon, Jadot à la peine

Dimanche 10 avril, dans le berceau de la Macronie en 2017, le président sortant a plus que senti sur sa nuque le souffle de Jean-Luc Mélenchon. Troisième il y a cinq ans avec 22,84 % des voix, derrière François Fillon (LR) et ses 23,41 %, le candidat de La France Insoumise a cette fois fait une razzia sur les arrondissements de Lyon. Arrivé en tête dans cinq arrondissements (1er, 4e, 9e, 8e et 7e) avec des scores dépassant à chaque fois les 30% voir 40%, dans le cas du 1er arrondissement, Jean-Luc Mélenchon a livré un véritable bras de fer à Emmanuel Macron, se faisant souffler la victoire d’un cheveu en cumulant 31,06 des voix, contre 31,84% pour l’occupant de l’Élysée.

Après la vague verte des municipales, confortée par de bonnes élections régionales, les écologistes n’ont pas réussi à réitérer une performance similaire à Lyon. Yannick Jadot ne cumule que 7,67% des suffrages dans la ville dirigée par le maire écologiste Grégory Doucet.

Pour découvrir le pourcentage de voix obtenu par chaque candidat à Lyon, cliquez avec votre souris sur l'arrondissement qui vous intéresse. Les communes et les arrondissements sont colorés en fonction du candidat arrivé en tête.

Lire aussi : Métropole de Lyon : retrouvez les résultats complets dans chaque commune avec notre carte