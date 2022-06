Comme nous le révélions mardi 30 mai, celui qui était candidat à l’élection présidentielle il y a encore un mois se déplacera à Villeurbanne ce samedi 4 juin, pour faire campagne et soutenir les candidats NUPES aux législatives.

Depuis plusieurs semaines un déplacement à Lyon et Villeurbanne de Jean-Luc Mélenchon était envisagé, afin de permettre à l’ex-candidat à la présidentielle de venir soutenir les candidats NUPES aux législatives. C’est désormais confirmé et comme nous le dévoilions mardi 30 mai, le chef de file des Insoumis se déplacera à Villeurbanne ce samedi 4 juin.

Un choix loin d’être anodin puisque le poste de député de la 6e circonscription, qui compte uniquement la ville de Villeurbanne, est ciblé par Gabriel Amard, le gendre de celui qui est arrivé 3e à l’élection présidentielle avec près de 22% des voix. Un soutien de poids pour celui qui est régulièrement pointé du doigt par ses opposants politiques pour son parachutage dans la 6e circonscription. Le meeting se déroulera à 16 heures à la salle des sports de Villeurbanne, Raphaël de Barros.

De grandes ambitions pour la NUPES dans le Rhône

À Lyon, lors de l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait recueilli plus de 30% des suffrages, un score encore plus important à Villeurbanne où il était à près de 38%. Un mois plus tard, la NUPES (la grande alliance de la gauche) a de grandes ambitions dans le Rhône alors que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au 1er tour de la présidentielle dans 6 circonscriptions sur 14 dans le Rhône (dont 3 sur 4 à Lyon).

