Au lendemain du 1er tour de l'élection présidentielle qui a vu 12 candidats s'opposer dans les urnes pour décrocher une place au second tour, Lyon Capitale vous propose de retrouver les résultats dans votre commune ou votre arrondissement de Lyon avec sa carte interactive. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont terminé au coude à coude à Lyon.

Cinq ans après l’accession à l’Élysée d’Emmanuel Macron en 2017, le 1er tour de l’élection présidentielle 2022 a livré son verdict dimanche 10 avril. Au second tour, le 24 avril, comme il y a 5 ans, il y aura un duel entre Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN). Les deux candidats sont arrivés en tête des votes exprimés par les électeurs dimanche avec respectivement 27,60 % des suffrages et 23,41% au niveau national.

Macron et Mélenchon se partagent la Métropole

Dans la Métropole de Lyon, la candidate d’extrême droite ne l’a emporté que dans une seule commune, Quincieux, toutes les autres villes de l’agglomération ayant été gagnées soit par le président sortant (45), soit par Jean-Luc Mélenchon (13). Le candidat de La France Insoumise s’est majoritairement imposé dans les communes de l’est de la Métropole de Lyon, comme Villeurbanne, Bron, Saint-Priest, Décines, Vénissieux ou encore Vaulx-en-Velin.

À Lyon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon se sont livrés un véritable mano à mano est terminent au coude à coude, l’actuel occupant de l’Élysée devançant d’une courte tête son aîné : 31,84% contre 31,06%. Jean-Luc Mélenchon est tout de même arrivé en tête dans cinq arrondissements (1er, 4e, 9e, 8e et 7e) Emmanuel Macron s'imposant dans les autres (2e, 5e, 6e, 3e).

Avec sa carte interactive, Lyon Capitale vous propose de retrouver le résultat de chacun des 12 candidats commune par commune. Il vous suffit de cliquer sur une commune ou de rechercher son nom dans la barre de recherche (en haut à gauche) pour voir s’afficher la répartition des votes. Les communes, elles, sont colorées en fonction du candidat arrivé en tête.