Saône-et-Loire : Isovoo prévoit de doubler la superficie de son site

La salle des fêtes de Toulon a été réalisée par Isovoo @Isovoo

L'entreprise spécialisée en construction bois-paille souhaite réaliser cet objectif à horizon 2026 sur son atelier situé à Blanzy.

Surfant sur la hausse de ses commandes, Isovoo continue son développement. Après l'ouverture d'un nouvel atelier à Lons-le-Saunier, la PME fondée en 2020 annonce vouloir doubler la superficie de son site de Blanzy pour 2026. "Nous aimerions passer de 1 600 à 3 000 mètres carrés", explique Jean-Baptiste Plénard, fondateur de la société, aux Echos. Une opération logique au vu des résultats impressionnants d'Isovoo.

En effet, selon les chiffres des Echos, en 2024, l'entreprise a vu son carnet de commandes augmenter de 70 % en un an. Cette même année, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevait à 1,9 million d'euros. Le cap des 2,3 millions d'euros est attendu en cette fin d'année 2025.

Un nouvel atelier de plus de 1000m2

Répondre à une forte demande, voilà l'objectif et la cause de la construction d'un nouvel atelier à Lons-le-Saunier (Jura). Cette expansion a nécessité la création d'une filiale Jura d'Isovoo, détenue par Jean-Baptiste Plénard, et son associé Pierre Vivancos.

