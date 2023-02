Le compostage chez soi sera obligatoire dès 2024 à Lyon

Dès le 1er janvier 2024, les bacs à compost seront rendus obligatoires pour tous en France, conformément à la loi anti-gaspillage 2020.

Les Lyonnais comme tous les Français devront s'équiper d'ici à la fin de l'année de bac à compost pour pouvoir trier à la source leurs biodéchets. Après la fin des vaisselles en plastique jetables dans les fast-foods le 1er janvier 2023, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte anti-gaspillage touchera chacun des foyers français, y compris les collectivités, les administrations et les professionnels.

Chaque habitant rejette en moyenne 83 kilos de biodéchets en France, chaque année. Une moyenne que le ministère de l'Ecologie estime trop haute : "en France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros".

La collectivité territoriale en première ligne

A Lyon, expérimentées depuis 2021 dans le 7e arrondissement, les bornes à compost vont progressivement investir les 1er, 2e, 3e, 4e et 8e arrondissements en 2023. Forte du succès de son dispositif, qui permet de collecter plus de 8 tonnes de déchets chaque semaine dans le 7e arrondissement, grâce à l’installation de 150 bornes, la collectivité va étendre le compostage aux autres arrondissements de Lyon.

Le texte de la loi invite les collectivités locales à faire respecter cette obligation. Pour ce faire, elle doit également proposer des solutions permettant aux habitants de faire le tri à la source, comme la mise à disposition de compost individuel ou collectif. Les déchets organiques, sont globalement composés des déchets alimentaires, telles que les épluchures de fruits et légumes, les coquilles d'œufs, du marc de café, ou encore des restes de nourriture.

Le compostage de ces déchets permet de créer un circuit court, et de restituer les denrées alimentaires en un terreau écologique. Un modèle qui permet de réaliser des économies d'engrais et qui réduit les déchets. Certaines communes de la Métropole de Lyon, à l'image de Tassin la Demi-Lune ont d'ores et déjà mis en place un plan de végétalisation dans son centre urbain, en installant des potagers-composteurs.