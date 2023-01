Lyon : la vaisselle réutilisable "dans l'air du temps" chez McDonald's

Alors que la loi anti-gaspillage est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 dans la restauration rapide, les enseignes McDonald's se sont adaptées à "l'air du temps".

Au 1er janvier 2023, toutes les enseignes de restauration rapide accueillant plus de 20 personnes sur place ont pour obligation de présenter de la vaisselle réutilisable et non plus des emballages jetables, en raison de la loi anti-gaspillage 2020. A Lyon, les fast-food McDonald's se sont conformés à la loi.

"Changer nos habitudes de travail"

Interrogé par Lyon Capitale, Christophe Chapuis, gérant de 10 franchises McDonald's dans la métropole de Lyon, dont celui de Bellecour, d'Opéra, de Lyon-Charcot, ou encore de Vaise, appuie sur la question de l'empreinte carbone de l'enseigne : "cette loi, qui nous oblige à repenser notre empreinte carbone, est totalement dans l'air du temps. Vu notre notoriété, on devait être des bons élèves".

Moins d'emballages et moins de déchets. Cette nouvelle consommation nécessite de "changer nos habitudes de travail", même si "on l'a déjà fait dans le passé avec la suppression des pailles, des couvercles et jouets en plastique", poursuit le gérant.

Jusqu'à 1 500 vaisselles chez McDonald's

Au total, chacune des huit enseignes sur 10 de Christophe Chapuis est équipée d'environ 1000 à 1500 vaisselles, en comptant les gobelets, les porte-frites et les couverts. Si aujourd'hui quelques enseignes ne sont pas encore équipées, c'est parce qu'elles doivent adapter leur intérieur. "A Bellecour, on a des problématiques de plonge et d'espace pour aménager des lave-vaisselle", précise le franchisé.

Il peut également arriver que certaines tables soient partiellement équipées de nouveaux gobelets, en raison d'oubli ou de manque d'inattention. "Les autorités nationales nous laissent une marge d'adaptation et savent que ça nécessite une reconfiguration de nos espaces", indique Christophe Chapuis.

A peine lancée, déjà volée

La vaisselle réutilisable de McDonald's, comme celle des autres enseignes, à l'image de Burger King, fait fureur. Aussitôt lancée, déjà volée. L'effet nouveauté et "collector" attire les consommateurs.

"J'aurai dû prendre un sac pour piquer les gobelets" ou encore "ça tombe bien, j'avais besoin d'un cendrier" sont lâchées dans les allées du McDonald's d'Opéra à Lyon. Pour répondre à cet engouement, certains restaurants font croire que leur vaisselle est géolocalisée, à l'image d'un gérant de la franchise à Belfort. Même si en réalité les puces NFC ne servent qu’à connaître le stock de vaisselle en temps réel, le gérant de Belfort a collé une affiche prévenant que les contenants sont équipés d’une puce de géolocalisation.

Peu inquiet des pertes de vaisselle, Christophe Chapuis ne compte pas faire de la dissuasion. "On compte sur le civisme des gens. Une fois que tout le monde aura sa vaisselle collector Mcdo chez lui, il y aura moins de vols", estime Christophe Chapuis, tout en comptant sur la vigilance des salariés.