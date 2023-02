Près de Lyon, une commune installe des potagers-composteurs dans le parc privé

La commune de Tassin la Demi-Lune met en place un plan de végétalisation dans son centre urbain, en installant des potagers-composteurs.

Dans la métropole de Lyon, Tassin la Demi-Lune multiplie les actions pour végétaliser son espace urbain, dans le cadre du plan nature en ville. La Ville propose notamment de d'installer des potagers-composteurs sur les balcons et terrasses de plus d'une centaine de "foyers-tests".

Ce dispositif sera déployé sur 88 % des ménages "qui vivent en appartement sans accès à un jardin privé ou collectif". Les foyers-tests bénéficieront d'une formation à la remise de leurs potagers-composteurs.

Une première en France

En tout, 300 foyers seront équipés de potagers-composteurs d'ici 2025, soit environ 18 000 plants répartis sur l'ensemble des foyers-tests. La Ville le précise, il s'agit d'une "première dans les projets de verdissement des villes de France". Conçu par la start-up lyonnaise Ceercle, ce dispositif permet aux habitants de cultiver des plantes, des fruits et légumes, tout en composant ses biodéchets directement sur son balcon.

Une expérience qui permet également de verdir la ville. « En plus de participer au processus de végétalisation et d’amplification du verdissement de notre centre urbain, nous avons à cœur d’accompagner le développement d’une start-up locale", se réjouit Pascal Charmot, maire de Tassin la Demi-Lune. Les potagers-composteurs permettront de récolter jusqu'à 36 tonnes d'épluchures et autres déchets organiques.