Lyon 1 va former les experts des maladies infectieuses de demain

L'université Lyon 1 est lauréate de l’appel à projet "Compétences et métiers d’avenir". Le but : former les experts des maladies infectieuses de demain.

Les maladies infectieuses, un sujet brûlant. Parmi ces dernières, certaines sont encore inconnues. Savoir les appréhender et les gérer est l'un des grands enjeux de santé publique à venir. C'est en cela que l'université Lyon 1 s'inscrit dans la création d’une école universitaire de recherche en partenariat avec es chercheurs et enseignants-chercheurs de quatre organismes de recherche et de sept établissements d'enseignement supérieurs.

Pour former les experts à venir l'université s'appuie sur la transdisciplinarité : sciences de la vie, sciences médicales, sciences vétérinaires, sciences humaines et sociales ou encore sciences de l'ingénieur. L'objectif est de regrouper tous ces acteurs pour favoriser les échanges et le travail de groupe.

"One Health Institute"

Autre action, la création de "One Health Institute". Un institut qui aura une mission nationale de "formation tout au long de la vie." Cet institut sera destiné aux décideurs et experts des secteurs privés et publics. Il s’agira de faire travailler ces décideurs pour mieux comprendre et gérer les crises liées aux maladies

Infectieuses émergentes et aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.