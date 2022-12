Des bornes à compost seront installées dans 5 arrondissements de Lyon en 2023

Expérimentées depuis 2021 dans le 7e arrondissement, les bornes à compost vont progressivement investir les 1er, 2e, 3e, 4e et 8e arrondissements en 2023.

Les poubelles grises, jaunes, les silos à verre et désormais les bornes à compost. Depuis 2021 la Métropole de Lyon expérimente dans le 7e arrondissement un nouveau type de bac de tri afin de collecter les ordures alimentaires. Forte du succès de son dispositif, qui permet de collecter plus de 8 tonnes de déchets chaque semaine dans le 7e arrondissement, grâce à l’installation de 150 bornes, la collectivité va étendre le compostage aux autres arrondissements de Lyon.

Lire aussi : Lyon : 8,5 tonnes de compost collectées chaque semaine dans les bornes du 7e

Cinq arrondissements lyonnais passeront ainsi au compost en 2023. Au printemps, 307 bornes seront installées dans le 1er, le 4e et le 8e, suivront ensuite les 2e et 3e arrondissements, de septembre à octobre, avec la pose de 384 nouvelles bornes. Ces bacs de collectes viendront s’ajouter à ceux du 7e et aux 300 en cours d’installation à Villeurbanne. Les communes de Champagne-au-Mont-d’or, Craponne, Dardilly, Ecully et Sainte-Foy-lès-Lyon ont également souscrit au dispositif.

Bientôt un nouveau centre de valorisation

"Nous constatons une hausse du tonnage depuis le mois de septembre. Nous avons commencé à quatre tonnes par semaine et nous sommes à 23 tonnes aujourd'hui. Sur le mois de novembre, nous aurons collecté 100 tonnes", expliquait le directeur régional de Pizzorno, l'entreprise qui assure la collecte des déchets, au moment d’inaugurer les bacs de Villeurbanne.

Les déchets alimentaires collectés sont ensuite transformés en engrais sur des sites de valorisation. La Métropole doit en ouvrir un nouveau à Rillieux-la-Pape sur 4 000 m2.

Lire aussi : Villeurbanne déploie 300 bacs à compost