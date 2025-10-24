Actualité
Ain : le département renouvelle son engagement avec la Banque Postale

  • par Romain Balme

    • La Banque Postale accorde un prêt de 20 millions d’euros au conseil départemental de l’Ain. Une enveloppe destinée à soutenir un vaste plan d’investissements, entre transition énergétique, prévention des risques et rénovation.

    20 millions d'euros. C'est le budget le montant du prêt accordé par la Banque Postale au conseil départemental de l'Ain selon nos confrères du groupe Ecomédia. Ce partenariat est destiné à accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de son programme d’investissements structurants, fixé à 145 millions d'euros en 2025.

    Rénovation énergétique des collèges, prévention des risques naturels

    Ce prêt permet au département d'accueillir sa croissance démographique avec plus de sérénité. En effet, l'Ain compte plus de 6 000 nouveaux habitants et la construction de 3 000 logements chaque année. Pour Jean Deguerry, président du Conseil départemental, "ce pacte financier témoigne des relations de confiance entre La Poste, La Banque Postale et le Département ".

    Lors de la neuvième édition du Salon des maires de l'Ain, Jean Deguerry a précisé à quel effet seront dédiés ces fonds. L'élu évoque le financement de plusieurs projets structurants. Parmi les thèmes évoqués, la rénovation énergétique des collèges, la prévention des risques naturels, ainsi que les actions liées à la transition énergétique.

    A noter que ce prêt s’inscrit dans une stratégie budgétaire rigoureuse : "Pour nous, il est essentiel d’emprunter au meilleur taux. Je suis convaincu que ce partenariat en appellera d’autres", conclu Jean Deguerry.

