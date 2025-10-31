Texte pour "dénoncer" l'accord franco-algérien : Abdelkader Lahmar y voit "le retour de l'OAS à l'assemblée"

C’est une première dans l’histoire de la Ve République. L’Assemblée nationale a adopté un texte du Rassemblement national sur l'accord franco-algérien de 1968, provoquant la colère de la gauche, notamment des députés du Rhône.

C'est un coup de tonnerre qui a secoué l'assemblée ce jeudi matin. Pour la première fois, un texte du RN est adopté à l'assemblée nationale. Celui-ci vise à "dénoncer" l'accord franco-algérien de 1968 qui confère aux Algériens des clauses spécifiques en matière d'immigration et de séjour en France. Approuvé à une voix près grâce à l'appui de la droite et d'Horizons (185 contre 184), ce texte a immédiatement déclenché la colère des députés de gauche.

Abdelkader Lahmar évoque un texte "haineux et raciste"

Ils reprochent notamment l'absence du camp macroniste : "Où est Gabriel Attal ? Où sont les députés macronistes ? Ce qu'on vient de vivre dans l'hémicycle, c'est inacceptable", a dénoncé Cyrielle Chatelain, du groupe Ecologiste et social.

Parmi les députés en colère, Abdelkader Lahmar (LFI, 7ème circonscription du Rhône), accompagnée par Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI, 1ère circonscription du Rhône) désormais candidate aux municipales à Lyon. Le premier n'a pas hésité à partager sa colère au micro de LCP : "En tant que fils d’immigrés algériens, ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est d’entendre des députés qui nous considéreraient presque comme des ennemis de l’intérieur", s'insurge-t-il.

Il poursuit : "Ce qui est inquiétant, c’est qu’un texte raciste, haineux puisse être voté avec la complicité de cette fameuse droite républicaine qui se dit gaulliste alors que je pense que le Général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. C’est le retour de l’OAS", martèle le député insoumis.