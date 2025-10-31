Actualité
hip-hop 30 ans

Saône-et-Loire : une équipe départementale de hip-hop bientôt créée

  • par Romain Balme

    • Pendant trois jours, quarante jeunes danseurs ont participé à un stage à la MJC des Blanchettes à Mâcon. Objectif : former une équipe départementale de hip-hop pour briller sur la scène nationale.

    A Macon, la MJC des Blanchettes a vécu au rythme du hip-hop cette semaine. Pendant trois jours, près de quarante jeunes danseurs et danseuses de 8 à 17 ans se sont réunis lors d'un stage, rapporte le JSL. L'objectif est important, créer une équipe départementale de la discipline en vue des compétitions nationales et internationales.

    Un lieu qui n'est pas choisi au hasard, puisque la MJC des Blanchettes est le théâtre de cours de hip-hop depuis de nombreuses années. A leur tête, Philippe Bard, un des pionniers français de la discipline et co-initiateur du projet. Ce stage a également été l'occasion de rencontrer de nombreux intervenants comme le danseur et chorégraphe Olivier Lefrançois.

    Au menu, plusieurs types d'exercices dont des battles. Un évènement apprécié par les principaux concernés : "Ce qu’on a vraiment aimé, c’est le fait d’avoir pu travailler et faire des battle en équipe avec des danseurs d’autres villes. À la fin, on est devenu potes", déclarent au JSL Émilie 12 ans, et Katell 14 ans.

    A noter que cette initiative est soutenue par le conseil départemental par l'intermédiaire du schéma de soutien à l'atelier artistique, le hip-hop constituant l'une des activités prioritaires.

    à lire également

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ruban rose
    Le comité de tennis de l'Ain s'engage pour octobre rose 09:25
    hip-hop 30 ans
    Saône-et-Loire : une équipe départementale de hip-hop bientôt créée 08:58
    Deuxième défaite de rang pour l'Asvel en Euroligue, qui sombre à Kaunas 08:35
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours globalement bonne 08:11
    Saône crue Lyon
    La Saône à Lyon toujours en vigilance crues 07:50
    d'heure en heure
    Butin récupéré, arrestations : ce que l'on sait du braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon 07:37
    Un vendredi ensoleillé à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus 07:14
    Isabelle Bertolotti, directrice du macLYON, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Deux expositions à découvrir au macLYON : entre mythologies personnelles et réalités politiques 07:00
    Lycée d'Aragon sale
    Un "personnel à bout de souffle" : le collège Aragon déplore un manque d'agents de la Métropole de Lyon 30/10/25
    Anais-Belouassa-Cherifi
    Municipales 2026 : Anaïs Belouassa-Cherifi en meeting à Lyon jeudi 6 novembre 30/10/25
    13 : ZONIK PLUS : VERBOOMEN JUSTIN : :
    Top départ pour les épreuves de coupe du monde à Equita Lyon 30/10/25
    Recherche contre le cancer : un chercheur lyonnais lauréat du prix Kerner pour ses travaux sur l'intestin 30/10/25
    police Lyon
    Braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon, cinq auteurs présumés arrêtés 30/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut