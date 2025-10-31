Saône-et-Loire : une équipe départementale de hip-hop bientôt créée

Pendant trois jours, quarante jeunes danseurs ont participé à un stage à la MJC des Blanchettes à Mâcon. Objectif : former une équipe départementale de hip-hop pour briller sur la scène nationale.

A Macon, la MJC des Blanchettes a vécu au rythme du hip-hop cette semaine. Pendant trois jours, près de quarante jeunes danseurs et danseuses de 8 à 17 ans se sont réunis lors d'un stage, rapporte le JSL. L'objectif est important, créer une équipe départementale de la discipline en vue des compétitions nationales et internationales.

Un lieu qui n'est pas choisi au hasard, puisque la MJC des Blanchettes est le théâtre de cours de hip-hop depuis de nombreuses années. A leur tête, Philippe Bard, un des pionniers français de la discipline et co-initiateur du projet. Ce stage a également été l'occasion de rencontrer de nombreux intervenants comme le danseur et chorégraphe Olivier Lefrançois.

Au menu, plusieurs types d'exercices dont des battles. Un évènement apprécié par les principaux concernés : "Ce qu’on a vraiment aimé, c’est le fait d’avoir pu travailler et faire des battle en équipe avec des danseurs d’autres villes. À la fin, on est devenu potes", déclarent au JSL Émilie 12 ans, et Katell 14 ans.

A noter que cette initiative est soutenue par le conseil départemental par l'intermédiaire du schéma de soutien à l'atelier artistique, le hip-hop constituant l'une des activités prioritaires.