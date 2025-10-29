Le géant des pompes à chaleur Carrier poursuit son expansion à Montluel. Face à la hausse des commandes, l’entreprise crée une équipe de nuit et recrute 100 nouveaux employés.

La croissance de Carrier se poursuit. Après l'expansion de son usine dans le but d'accueillir trois chaînes de productions supplémentaires à horizon 2026, l'entreprise spécialisée dans les pompes à chaleurs et les climatisations augmente la taille de ses effectifs. En effet, une équipe de nuit va être mise en place pour répondre à la hausse des demandes. Basée à Montluel, l'entreprise, considérée comme le premier employeur de l'Ain recrute 100 employés sur plusieurs postes, entre CDD, CDI et intérimaires.

Plusieurs profils sont spécifiquement recherchés selon les informations du Progrès. En effet, "les besoins de l’entreprise se situent avant tout sur des postes d’opérateurs de production : monteur braseur, monteur assembleur et monteur câbleur", indique l’agence France Travail de Montluel. De plus, Des postes en supply chain, de chefs d’équipe, d’approvisionneurs, de techniciens froid et qualité sont également à pourvoir.

Pour permettre aux personnes intéressées de se signaler, Carrier met en place deux journées de Job Dating les 4 novembre et 2 décembre prochains. Pour rappel, les postes de production sont disponibles sans aucune expérience dans le domaine. Seules exigences, savoir lire écrire et parler en français, ainsi que de réussir les tests en situation. Les postes à pourvoir sont déjà en ligne sur le site internet de France Travail.