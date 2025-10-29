Actualité
chomage auvergne rhone alpes
Illustration France travail. (Photo by Denis CHARLET / AFP)

Ain : 100 postes disponibles chez Carrier à Montluel

  • par Romain Balme

    • Le géant des pompes à chaleur Carrier poursuit son expansion à Montluel. Face à la hausse des commandes, l’entreprise crée une équipe de nuit et recrute 100 nouveaux employés.

    La croissance de Carrier se poursuit. Après l'expansion de son usine dans le but d'accueillir trois chaînes de productions supplémentaires à horizon 2026, l'entreprise spécialisée dans les pompes à chaleurs et les climatisations augmente la taille de ses effectifs. En effet, une équipe de nuit va être mise en place pour répondre à la hausse des demandes. Basée à Montluel, l'entreprise, considérée comme le premier employeur de l'Ain recrute 100 employés sur plusieurs postes, entre CDD, CDI et intérimaires.

    Plusieurs profils sont spécifiquement recherchés selon les informations du Progrès. En effet, "les besoins de l’entreprise se situent avant tout sur des postes d’opérateurs de production : monteur braseur, monteur assembleur et monteur câbleur", indique l’agence France Travail de Montluel. De plus, Des postes en supply chain, de chefs d’équipe, d’approvisionneurs, de techniciens froid et qualité sont également à pourvoir.

    Pour permettre aux personnes intéressées de se signaler, Carrier met en place deux journées de Job Dating les 4 novembre et 2 décembre prochains. Pour rappel, les postes de production sont disponibles sans aucune expérience dans le domaine. Seules exigences, savoir lire écrire et parler en français, ainsi que de réussir les tests en situation. Les postes à pourvoir sont déjà en ligne sur le site internet de France Travail.

    à lire également
    Ain : un tracteur à pédales intègre la "grande exposition du Fabriqué en France" de l'Elysée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Haute-Savoie : 5 mois après l'incendie, le tunnel du Vuache va rouvrir 13:10
    chomage auvergne rhone alpes
    Ain : 100 postes disponibles chez Carrier à Montluel 12:30
    Et si on apprenait à nos enfants à respirer ? 11:50
    Les syndicats de retraités se mobilisent ce 6 novembre à Lyon et Villefranche-sur-Saône 11:10
    Première mondiale : un téléphérique "zéro émission" construit en Savoie 10:55
    d'heure en heure
    Ain : un tracteur à pédales intègre la "grande exposition du Fabriqué en France" de l'Elysée 10:33
    Illustration police Tim 26
    450 kilos de résine de cannabis saisis : quatre trafiquants interpellés par l'OFAST de Lyon 09:58
    "C'est illégal d'être guetteur ?" : à Lyon, des jeunes du Tonkin à la découverte de l'institution judiciaire 09:20
    voiture police faits-divers
    Lyon : un homme grièvement blessé après une bagarre à la Part-Dieu 08:50
    Euroligue : l'Asvel lourdement battue chez l'Etoile Rouge de Belgrade 08:33
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne à bonne 08:11
    faits divers
    Assassinat d'un chrétien irakien à Lyon : le suspect remis à la France et mis en examen 07:50
    Orages et vent violent : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut