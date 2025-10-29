Belle reconnaissance pour l’entreprise Falk Toys, installée à Oyonnax. Son tracteur à pédales Claas a été sélectionné pour représenter le savoir-faire français lors de la "grande exposition du Fabriqué en France" à l’Élysée.

C'est une fierté pour l'entreprise Falk Toys, basée à Oyonnax (Ain). Le 20 octobre dernier, la société de jouets reçoit un mail provenant… de l'Elysée: "Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’à l’issue des délibérations, votre produit a été sélectionné", explique le Progrès. En effet, le tracteur à pédales 470 Arion de la marque Claas, a été choisi pour intégrer la cinquième édition de “La grande exposition du Fabriqué en France” à l’Élysée. Un évènement organisé en lien avec le salon MadeInFrance qui se déroulera à Paris du 6 au 9 novembre.

Parmi les 123 objets qui feront partie de l'expositions, Falk Toys est l'unique représentant de l'Ain. Cette entreprise familiale créée en 1947 conçoit tous ses produits à Oyonnax. Le tracteur à pédales, lui, a été développé pendant deux années, et entièrement repensé pour réduire son empreinte environnementale.