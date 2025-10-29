Actualité
@falk

Ain : un tracteur à pédales intègre la "grande exposition du Fabriqué en France" de l'Elysée

  • par Romain Balme

    • Belle reconnaissance pour l’entreprise Falk Toys, installée à Oyonnax. Son tracteur à pédales Claas a été sélectionné pour représenter le savoir-faire français lors de la "grande exposition du Fabriqué en France" à l’Élysée.

    C'est une fierté pour l'entreprise Falk Toys, basée à Oyonnax (Ain). Le 20 octobre dernier, la société de jouets reçoit un mail provenant… de l'Elysée: "Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’à l’issue des délibérations, votre produit a été sélectionné", explique le Progrès. En effet, le tracteur à pédales 470 Arion de la marque Claas, a été choisi pour intégrer la cinquième édition de “La grande exposition du Fabriqué en France” à l’Élysée. Un évènement organisé en lien avec le salon MadeInFrance qui se déroulera à Paris du 6 au 9 novembre.

    Parmi les 123 objets qui feront partie de l'expositions, Falk Toys est l'unique représentant de l'Ain. Cette entreprise familiale créée en 1947 conçoit tous ses produits à Oyonnax. Le tracteur à pédales, lui, a été développé pendant deux années, et entièrement repensé pour réduire son empreinte environnementale.

    à lire également
    Ain : le département renouvelle son engagement avec la Banque Postale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Première mondiale : un téléphérique "zéro émission" construit en Savoie 10:55
    Ain : un tracteur à pédales intègre la "grande exposition du Fabriqué en France" de l'Elysée 10:33
    Illustration police Tim 26
    450 kilos de résine de cannabis saisis : quatre trafiquants interpellés par l'OFAST de Lyon 09:58
    "C'est illégal d'être guetteur ?" : à Lyon, des jeunes du Tonkin à la découverte de l'institution judiciaire 09:20
    voiture police faits-divers
    Lyon : un homme grièvement blessé après une bagarre à la Part-Dieu 08:50
    d'heure en heure
    Euroligue : l'Asvel lourdement battue chez l'Etoile Rouge de Belgrade 08:33
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne à bonne 08:11
    faits divers
    Assassinat d'un chrétien irakien à Lyon : le suspect remis à la France et mis en examen 07:50
    Orages et vent violent : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:30
    Un mercredi entre soleil et pluie à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:13
    Sylvie Robert, présidente d'Equita Lyon
    " La plus grande écurie éphémère d'Europe" débarque à Lyon 07:00
    TCL : à Lyon, les lignes T1 et T4 bientôt perturbées en soirée 28/10/25
    Pizza cosy
    Loire : Pizza Cosy fête ses 15 ans, des animations prévues 28/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut