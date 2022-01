A Lyon, "500 avocats ont une rémunération annuelle inférieure à 15 000€" (vidéo)

La nouvelle bâtonnière de l'Ordre des avocats de Lyon accorde sa première interview télévisée à 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale.

Deuxième barreau de France (derrière celui de Paris mais représentant 1/10e de ce dernier), fort de 3 700 avocats, agent économique régional produisante plus de 530 millions d’euros de chiffre d’affaires, le barreau de Lyon a un nouveau porte-parole.

Depuis le 1er janvier 2022, Me Marie-Josèphe Laurent et Me Jean-François Barre, sont respectivement bâtonnier et vice-bâtonnier. Pour sa première télévision, la nouvelle patronne des avocats lyonnais a choisi Lyon Capitale pour s'exprimer.

Dupont-Moretti sous le feu des critiques

Rôle du bâtonnier, paupérisation d'une partie du barreau de Lyon, moyens et fonctionnement de la justice... locaux et nationaux, tous les sujets sont abordés. Et le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti a beau être du sérail, il en prend pour son grade.

Exemple : les moyens accordés à la justice. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, 2,2 milliards d'euros de moyens budgétaires en plus ont été accordés, soit un bond de 30 %, et 7 400 emplois en équivalent temps plein créés. "Ce que notre Garde des Sceaux oublie de préciser quand il cite l'augmentation du budget de la justice c'est de dire qu'une grande majorité est ciblée vers l'administration pénitentiaire."