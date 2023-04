Les inscriptions sont ouvertes pour la Run in Lyon 2023

Les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2023 de la Run in Lyon. La course se déroulera le 22 octobre prochain.

En 2022, la Run in Lyon avait réuni près de 25 000 personnes dans les rues de la capitale des Gaules. La course avait été remportée par Anna Wasik en 2 heures 52 minutes et 15 secondes chez les femmes. Pour sa part, le Lyonnais Thomas Laurent s'était imposé dans la course pour les hommes en 2 heures 21 minutes et 2 secondes.

Cette année encore, quatre courses différentes sont proposées aux coureurs : le marathon, le semi-marathon, la 10 kilomètres et la 5 kilomètres solidaire (au profit de l'association Kabubu). Pour les enfants, le Marathoon's aura lieu la veille samedi 21 octobre. Pour s'inscrire, cela se passe sur le site officiel de la Run in Lyon.