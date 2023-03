Lyon : 750 manifestants contre la loi immigration dans les rues

L'appel était lancé par le collectif de soutien aux migrants Lyon 69. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies, 750 exactement, pour manifester contre le projet de loi immigration reporté par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Sur les slogans brandis, on pouvait lire notamment "Liberté de circulation et d'installation pour tous".

Le projet de loi immigration doit être rééxaminé mardi 28 mars au Sénat. Le cortège, qui avait préalablement déclaré la manifestation, s'est dirigé pacifiquement vers la Guillotière.

"On compte 750 manifestants au total, sans aucun débordement", a indiqué la préfecture du Rhône contactée cet après-midi.

✊ APPEL A MANIFESTATION



Samedi 25 mars, comme dans toutes les villes de France, une manifestation contre la loi asile et immigration de Darmanin sera organisée au départ de la place Bellecour à 14H et à l'appel du Collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon-69. 👇 pic.twitter.com/HPhwnD5ivf