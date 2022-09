(Photo by JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)

Laurent Wauquier accompagné de Laurence Bussière, conseillère régionale, se rendent à Saint-Etienne ce matin pour une conférence de presse prévue à 11h.

Le département de la Loire fait référence dans le domaine. Les élus régionaux rejoindront la déléguée territoriale GRDF Saint-Etienne Métropole Béatrice Brasset ainsi que la vice-présidente chargée du développement durable et de la transition écologique de Saint-Etienne Métropole Sylvie Fayolle. A l’odre du jour l’avancée des des projets menés sur le territoire ligérien en termes de décarbonation des transports ainsi que les politiques envisagées.

Pour lutter contre le réchauffement climatique la Région mise sur le BioGNV. Cette dernière poursuit dans sa course à la mobilité au BioGNV et prévoit un maillage de 6 stations de distribution publiques et de nombreux véhicules en circulation d’ici fin 2022.