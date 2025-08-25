Pollution à Lyon : une qualité de l'air dégradée ce lundi

La qualité de l'air sera dégradée ce lundi 25 août à Lyon et dans toute la région lyonnaise, à cause notamment de la hausse des températures.

Qui dit hausse des températures, dit souvent, hausse des concentrations d'ozone et une qualité de l'air dégradée à Lyon. Ce lundi 25 août ne dérogera pas à la règle. Avec un mercure qui atteindra les 30 degrés dans l'après-midi, et un vent du sud toujours très présent, la formation d'ozone pourrait être favorisée, cependant, sans excès, annonce Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Malgré tout, la qualité de l'air sera dégradée à Lyon et dans toute la région lyonnaise voir mauvaise autour des grands axes de circulation comme la M6.