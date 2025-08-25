Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air dégradée ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera dégradée ce lundi 25 août à Lyon et dans toute la région lyonnaise, à cause notamment de la hausse des températures.

    Qui dit hausse des températures, dit souvent, hausse des concentrations d'ozone et une qualité de l'air dégradée à Lyon. Ce lundi 25 août ne dérogera pas à la règle. Avec un mercure qui atteindra les 30 degrés dans l'après-midi, et un vent du sud toujours très présent, la formation d'ozone pourrait être favorisée, cependant, sans excès, annonce Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Malgré tout, la qualité de l'air sera dégradée à Lyon et dans toute la région lyonnaise voir mauvaise autour des grands axes de circulation comme la M6.

    Un accident en août 2022 a coûté la vie à deux jeunes Lyonnais, Iris et Warren, qui circulaient en trottinette quai Joffre (Lyon 2e), devenu l’un des axes les plus meurtriers à Lyon ©PHOTOPQR/LE PROGRES/JoÎl PHILIPPON
    Trois ans après la mort d’Iris et Warren à Lyon, le père de l’adolescente pointe la responsabilité de la voirie

    Faire défiler vers le haut