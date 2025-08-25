Du soleil et jusqu'à 30 degrés attendus ce lundi à Lyon

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 25 août, avec des températures qui atteindront les 30 degrés.

Pour débuter cette dernière semaine du mois d'août, l'été est de retour à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Le soleil sera présent tout au long de la journée, malgré un voile d'altitude débordant de l'ouest et qui pourrait se montrer plus épais dans l'après-midi.

Côté températures, si ce lundi matin il ne fait que 11 degrés, le mercure atteindra les 30 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison qui devraient se maintenir pour la journée de mardi avant une légère baisse des températures.