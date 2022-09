Le vélo en fête avec Lyon vélo festival

Ce week-end le vélo est en fête. L’association Lyon Ultra Run organise le Lyon vélo festival au parc de Gerland.

C’est une invitation à rouler et à découvrir. Avec cet événement l’association Lyon Ultra Run souhaite consacrer l’engouement des lyonnais pour le vélo. Deux jours d’animations, d’initiations mais aussi d’épreuves sportives et de randonnées thématiques sont au programme.

Plus de détails

LYON VÉLO FESTIVAL - SOLIDAIRE

Samedi 24 septembre 14h : Vélo pour TOUS

Exposition - Démonstrations - Ateliers handisports, tandems, vélo cargo, Benur, quads électriques… Démonstrations et compétition de SEF (stimulation électrique fonctionnelle), une technologie qui utilise des impulsions électriques pour exciter les muscles paralysés en raison d'une lésion du système nerveux central.

Samedi 24 septembre 17h : STL VTT Lyon - Monts du Lyonnais by night (VTT, VTTAE)

5eme édition 80/40 km

Chrono/ rando

Dimanche 25 septembre 9h : Lyon Free Bike

Raid VTT urbain en mode sportif ou découverte 45/20 km

Dimanche 25 septembre 10h : Rouler pour ELLES

Version vélo de la course pédestre Courir pour ELLES, une randonnée accessible de 27 km afin de récolter des fonds pour la recherche et les soins de conforts contre les cancers féminins.

LYON VÉLO FESTIVAL – RESPONSABLE

Samedi 24 septembre - à partir de 9h :

Village exposants Lyon Vélo Festival

Essai vélos électriques, vélos cargos, long tails, stand entretien de votre vélo stand recyclage. Amenez-nous votre vieux vélo et accessoires, la Recyclerie leur donne une seconde vie

Samedi 24 septembre - à partir de 9h :

Atelier maniabilité et code de la rue pour les enfants de 7 à 12 ans animé par les moniteurs cyclistes français et l’Association pour la Prévention Routière.