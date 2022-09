Le programme Conflu'Move de la Confluence est lancé pour récompenser ses visiteurs privilégiant le mode doux.

Avec Conflu'Move, le centre commercial de la Confluence et Transway, leader français de l'éco-mobilité, récompensent les visiteurs qui se déplacent à l'aide d'une mobilité douce : vélo, transports en commun, trottinette, marche pied ou encore navette fluviale. Le but de ce programme est d'inciter le visiteur à changer son mode de déplacement. Les clients seront ainsi récompensés en cumulant "des points pour obtenir des offres et autres promotions à valoir dans les enseignes du centre". "Nous sommes heureux aujourd’hui de pouvoir encourager nos visiteurs, via un programme ludique, à repenser leurs déplacements et à privilégier au maximum les modes doux lorsque cela est rendu possible" souligne Camille Delomez, directrice du pôle de commerces et de loisirs Confluence

La récompense pour l'effort