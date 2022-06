Un festival citoyen au parc de la Tête d'Or du 1er au 3 juillet

Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet, une série de rencontres sur le thème "Faire humanité sur notre planète océan" doivent prendre place au parc de la Tête d'or et dans le Vieux-Lyon.

Le festival citoyen des "Dialogues en humanité", organisé au parc de la Tête d'Or et dans le Vieux-Lyon, fête ses vingt ans. Une série de rencontres sur le thème "Faire humanité sur notre planète océan" est prévue du 1er au 3 juillet. Les organisateurs du festival cherchent à répondre à un "double dérèglement" : à la fois au réchauffement climatique, aux conséquences dévastatrices sur l'environnement, et à une "glaciation émotionnelle", qui se traduit par "des replis identitaires et la peur de l'autre".

Un grand nombre d'invités doivent s'exprimer sur ce thème, d'après leur expérience individuelle. Ces rencontres s'adressent à tous et aspirent à être "un véritable forum mondial sur la question humaine". Les "Dialogues en humanité" ont été créés en 2002, lors du Sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable. Vingt ans plus tard, la problématique du développement durable est plus que jamais au cœur de l'actualité.