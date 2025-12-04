Culture
La mezzo-soprano Isabel Leonard © Sergio Kurhajec

Auditorium : Gala Rossini avec Isabel Leonard

  • par Guillaume Médioni

    • Nouvelle incarnation à succès de Rosina (Le Barbier de Séville) et de La Cenerentola, la mezzo-soprano Isabel Leonard s’est imposée comme une spécialiste actuelle du répertoire rossinien.

    C’est en marge des illuminations lyonnaises du 8 décembre que ce programme de fête nous est proposé par l’Auditorium. C’est ainsi le chef Jérémie Rhorer, et son orchestre Le Cercle de l’Harmonie, qui déclinera ce programme composé d’Ouvertures célèbres de Gioachino Rossini ainsi qu’un florilège d’airs d’opéra au cours desquels Isabel Leonard fera état de son talent.

    Isabel Leonard, Le Cercle de l’Harmonie – Lundi 8 décembre à 20 h à l’Auditorium – www.auditorium-lyon.com

