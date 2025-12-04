Actualité

Meyzieu : le groupe scolaire des Calabres sacré champion de France de la sobriété énergétique

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 3 décembre, le groupe scolaire des Calabres situé à Meyzieu a été sacré champion de France de la sobriété énergétique parmi 68 écoles.

    Mercredi 3 décembre, le groupe scolaire des Calabres à Meyzieu a remporté le titre de champion de France de la sobriété énergétique. L'établissement est parvenu à réduire sa consommation d'énergie de 31% et ses émissions de CO2 de 35,4% et s'impose ainsi parmi les 68 écoles participantes au concours ACTEE.CUBE écoles.

    Mobilisation de la Ville...

    Pour gagner, le groupe scolaire des Calabres a notamment pu bénéficier d’une stratégie globale de la ville de Meyzieu pour accélérer les économies d’énergie dans les établissements scolaires participantes au concours.

    Parmi les actions réalisées : le réglage des ventilations et la réduction des températures nocturnes de l'établissement. Mais aussi, la mise en place d'un système d'extinction automatique des lumières dans les couloirs, ou l'installation de fermes-portes automatiques entre la cour et les sanitaires du groupe scolaire.

    ... et des élèves

    Le groupe scolaire a également porté des défis et initiatives auprès des élèves. Ainsi, des initiatives autour du tri, de la protection des espaces verts et de la lutte contre le gaspillage ont été menées au sein des écoles.

    Les élèves ont également eu la possibilité de s'engager dans des projets environnementaux de la Métropole de Lyon, comme celui concernant la préservation de la zone naturelle du Biézin.

