Actualité
Incendie d’un immeuble à Lyon (@Vincent Guiraud)

Incendies domestiques : un pic hivernal préoccupant en Auvergne–Rhône-Alpes

  • par LC

    • Avec l’arrivée de l’hiver, les risques d’incendie explosent dans les foyers. En Auvergne–Rhône-Alpes, plus d’un quart des alertes de départ de feu survient en décembre, un pic largement lié aux usages festifs et aux sources de chaleur supplémentaires.

    La période hivernale s’accompagne d’un risque accru d’incendies dans les foyers de la région. Selon les données du fabricant d'alarmes Verisure - plus grosse introduction en bourse pour une entreprise européenne depuis 2016 selon BFM Business et évaluée à 13,7 milliards d'euros - plus du quart des déclenchements liés à un départ de feu (25,8 %) survient au mois de décembre en région Auvergne-Rhône-Alpes, un niveau nettement supérieur au reste de l’année. À titre de comparaison, seulement 14,5 % de ces alertes sont enregistrées en novembre.

    Cette hausse spectaculaire s’explique par la multiplication des sources de chaleur et d’électricité à l’approche des fêtes : bougies décoratives, rallonges surchargées, chauffages d’appoint, guirlandes lumineuses ou connectées… Autant de petits gestes du quotidien qui, mis bout à bout, augmentent fortement les risques, souvent sans que les familles en aient conscience.

    En 2024, les équipes de Verisure avaient dû traiter des centaines d’alertes incendie en Auvergne–Rhône-Alpes grâce à leurs détecteurs de fumée connectés. Dès qu’une alarme se déclenche, les opérateurs sont avertis instantanément. De jour comme de nuit, y compris en cas d’absence des occupants, une équipe dédiée vérifie l’origine du signal, confirme la situation et alerte les secours si nécessaire.

    À l’approche de l’hiver, les spécialistes des dispositifs d'alarme rappellent quelques règles simples : éviter de surcharger les prises, ne jamais laisser une bougie sans surveillance, contrôler l’état des installations électriques et veiller à maintenir dégagé l’espace autour des chauffages.

    Lire aussi : 17 novembre 2025 : un incendie se déclare dans une maison inoccupée à Villeurbanne

    à lire également
    Un ménage sur six est en situation de vulnérabilité énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un ménage sur six est en situation de vulnérabilité énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes 14:43
    Incendies domestiques : un pic hivernal préoccupant en Auvergne–Rhône-Alpes 14:37
    Meyzieu : le groupe scolaire des Calabres sacré champion de France de la sobriété énergétique 14:11
    Auditorium : Gala Rossini avec Isabel Leonard 13:40
    gendarme
    Un réseau de faux livreurs arrêté dans l’ouest lyonnais 12:55
    d'heure en heure
    Théâtre de la Renaissance : "I’m deranged", une voix iranienne 12:16
    Une météo avec des nuages envahissants laissera place à un temps plus voilé. @WilliamPham
    Météo : des températures particulièrement douces la semaine prochaine à Lyon 11:44
    Imbroglio autour du match de Coupe de France OL-Saint-Cyr Collonges 10:57
    Lyon : aux Brotteaux, le restaurant Le Splendid placé en redressement judiciaire 10:23
    HOTEL DE region auvergne rhone alpes à lyon
    Auvergne-Rhône-Alpes : les Socialistes demandent la démission "sans délai" de Brice Hortefeux 09:52
    parcoursup ouverture site information
    Arnaques en ligne : la préfecture du Rhône alerte sur de faux sites gouvernementaux 09:20
    police lyon faits divers
    Un coup de feu tiré à Vénissieux : un individu interpellé 08:56
    Panneau TCL - @Hugo LAUBEPIN
    Fête des Lumières à Lyon : trois lignes de tramway perturbées le 5 décembre 08:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut