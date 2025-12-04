Avec l’arrivée de l’hiver, les risques d’incendie explosent dans les foyers. En Auvergne–Rhône-Alpes, plus d’un quart des alertes de départ de feu survient en décembre, un pic largement lié aux usages festifs et aux sources de chaleur supplémentaires.

La période hivernale s’accompagne d’un risque accru d’incendies dans les foyers de la région. Selon les données du fabricant d'alarmes Verisure - plus grosse introduction en bourse pour une entreprise européenne depuis 2016 selon BFM Business et évaluée à 13,7 milliards d'euros - plus du quart des déclenchements liés à un départ de feu (25,8 %) survient au mois de décembre en région Auvergne-Rhône-Alpes, un niveau nettement supérieur au reste de l’année. À titre de comparaison, seulement 14,5 % de ces alertes sont enregistrées en novembre.

Cette hausse spectaculaire s’explique par la multiplication des sources de chaleur et d’électricité à l’approche des fêtes : bougies décoratives, rallonges surchargées, chauffages d’appoint, guirlandes lumineuses ou connectées… Autant de petits gestes du quotidien qui, mis bout à bout, augmentent fortement les risques, souvent sans que les familles en aient conscience.

En 2024, les équipes de Verisure avaient dû traiter des centaines d’alertes incendie en Auvergne–Rhône-Alpes grâce à leurs détecteurs de fumée connectés. Dès qu’une alarme se déclenche, les opérateurs sont avertis instantanément. De jour comme de nuit, y compris en cas d’absence des occupants, une équipe dédiée vérifie l’origine du signal, confirme la situation et alerte les secours si nécessaire.

À l’approche de l’hiver, les spécialistes des dispositifs d'alarme rappellent quelques règles simples : éviter de surcharger les prises, ne jamais laisser une bougie sans surveillance, contrôler l’état des installations électriques et veiller à maintenir dégagé l’espace autour des chauffages.

