Suite à l'enquête publique pour recueillir l'avis des Lyonnais sur TEOL, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet.

Le projet du Tramway Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL) se précise. En septembre dernier, une enquête publique d'un mois avait été lancée pour recueillir l'avis des grands Lyonnais concernant le projet. Deux mois après la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le TEOL : "Un jalon important qui confirme l’intérêt général du projet, son utilité publique", se félicite le Sytral.

Pour rappel, TEOL permettra à l’horizon 2032 de relier Lyon à La Mulatière en passant par les secteurs d'Alaï et de Libération à Tassin-la-Demi-Lune, le 5e arrondissement de Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon et le centre, via le sud de la Presqu'île, à Confluence (2e arr.) et Jean Macé (7e arr.). Cinq nouvelles stations seront créées et les dessertes des tramways T1 et T2 seront mutualisées. Les tramways circuleront de 4h30 à 1 heure avec une fréquence d’une rame toutes les 5 minutes en heure de pointe. 50 000 passagers quotidiens sont attendus sur cette nouvelle ligne.

Réserves et recommandations

Face aux inquiétudes exprimées par certains Lyonnais, le commissaire enquêteur a néanmoins tenu à formuler plusieurs réserves et recommandations dans son rapport. Ainsi, Sytral Mobilités s’engage à optimiser le projet dans les mois qui viennent, afin de limiter au strict minimum les besoins d’acquisitions foncières et d’en réduire les impacts sur les espaces naturels et bâtis. Le Sytral s'engage également à limiter les nuisances et à accompagner les activités économiques, libérales et commerciales lors des travaux.

Et parce "qu'un projet de cette ampleur ne peut se réaliser sans l’assentiment des communes concernées", l'autorité organisatrice des transports "se fixe la priorité de poursuivre la concertation et d’engager de nouveaux échanges avec le public et les élus des territoires concernés", précise Sytral Mobilités.

Un pôle d'échanges tous modes, comprenant un parc relais vélos et voitures, devrait quant à lui voir le jour au terminus d’Alaï pour optimiser les échanges.

Dernière ligne droite

Au vu de ses résultats favorables, le Sytral proposera aux élus du conseil d'administration de confirmer l'intérêt général du projet lors de sa séance du 18 décembre 2025. Ce dernier en profitera également pour solliciter la préfète de région, Fabienne Buccio, à délivrer l’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet.

